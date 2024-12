O Metropolitano de Lisboa vai estar a funcionar até às 3 horas nas linhas Azul e Verde na noite da passagem de ano (31 de dezembro para 1 de janeiro), anunciou a empresa.

“Como medida de apoio às festividades da noite de fim do ano na cidade de Lisboa, durante a madrugada de 1 de janeiro (31 de dezembro para 1 de janeiro), o Metropolitano de Lisboa vai prolongar o serviço de exploração até às 3h00 nas linhas Azul e Verde, mantendo abertas várias estações”, indicou a empresa, em comunicado.

De acordo com o metro de Lisboa, vão estar abertas até às 3h00 as estações Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar/Luz, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores e Baixa Chiado, na linha Azul.

Na linha Verde estarão a funcionar as estações de Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda, Anjos, Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré.

O Metropolitano de Lisboa indicou ainda que, devido aos festejos na Praça do Comércio, a estação Terreiro do Paço encerrará às 17h00 do dia 31 de dezembro (terça-feira), reabrindo às 06h30 do dia 1 de janeiro (quarta-feira).

“Em alternativa à estação Terreiro do Paço poderão ser utilizadas as estações Cais do Sodré ou Baixa-Chiado (linhas Azul e Verde), que estarão abertas ininterruptamente até às 3h00 da madrugada do primeiro dia do ano”, acrescentou.