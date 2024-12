A californiana HerculesAI, que desenvolve soluções de inteligência artificial (IA) generativa para empresas, viu a sua ronda de investimento Série B reforçada pela Indico Capital Partners. Em julho, a empresa de IA anunciou que tinha conquistado 26 milhões de dólares (24,9 milhões de euros) numa ronda série B liderada pela Streamlined Ventures. A ronda contou ainda com a participação da Proof VC, Thomson Reuters Ventures, Alumni Ventures e vários business angels.

Agora, a portuguesa Indico junta-se ao grupo de investidores, com um reforço adicional que eleva o total investido na HerculesAI nesta série para 26,89 milhões de euros. É o 50.º investimento feito pela capital de risco liderada por Stephan Morais, que já investiu 94 milhões de euros em meia centena de companhias.

“A HerculesAI provou ser líder em inteligência artificial generativa, respondendo à crescente procura por soluções de IA em várias indústrias. A sua decisão de estabelecer uma presença em Portugal alinha-se perfeitamente com a nossa missão de capacitar empresas tecnológicas de topo no sul da Europa. Estamos ansiosos por apoiar o seu crescimento e ajudá-los a entregar soluções transformadoras de IA a um público global”, comenta Stephan Morais, da Indico.

A tecnológica, anteriormente conhecida como Zero Systems, foi criada em 2014 e desenvolve soluções de IA generativa para implementação em empresas, com particular atenção à cibersegurança. Primeiro, começou por desenvolver um modelo de IA capaz de resumir textos longos em pequenos resumos. Depois, passou a agilizar o email e a etiquetar informação.

A empresa começou por implementar o modelo de IA na área legal, mas nos últimos anos expandiu-se a indústrias que gerem dados sensíveis, como seguros, serviços financeiros, banca e finanças, gestão de recursos humanos ou gestão de património.

Atualmente, a solução mais conhecida da empresa é a Hercules. Os maiores clientes da tecnológica norte-americana são o escritório de advogados Allen & Overy Sherman e a Marsh McLennan, um fornecedor de seguros.

O reforço do investimento série B vai permitir à companhia expandir-se para a Europa e estabelecer um hub europeu da HerculesAI em Lisboa. “Estabelecer a nossa presença em Portugal permitirá acedermos a talento excecional, fomentar a inovação e servir melhor os nossos clientes europeus”, diz Alex Babin, CEO da HerculesAI, em comunicado.

Em resposta às questões do Observador, fonte oficial da Indico refere que, de momento, não há previsão para a abertura do hub. Porém, estão previstas “várias dezenas de contratações nos próximos 12 a 18 meses” e que a HerculesAI já conta com dois colaboradores por cá.

Além disso, o montante também vai ser usado para acelerar o “desenvolvimento de soluções de IA de próxima geração, aproveitando o talento disponível em Portugal e em toda a Europa”. A HerculesAI também está de olho em “parcerias para introduzir soluções de IA em novos mercados e indústrias em toda a União Europeia”.