Pelo menos dez pessoas, incluindo duas crianças, foram mortas num tiroteio que ocorreu esta quarta-feira numa cidade do Montenegro. O ataque aconteceu numa rixa num bar e provocou ainda quatro feridos. A polícia já identificou o atacante, um homem de 45 anos que está em fuga.

Entre as vítimas está o dono do bar e vários membros da sua família, incluindo as duas crianças. A polícia de Montenegro enviou forças especiais para a cidade de Cetinje que se localiza a 30 quilómetros da capital do Montenegro, Podgorica. O atacante fugiu com a arma depois de ter feito vários disparos dentro do bar.

O presidente do Montenegro, Jakov Milatović, mostrou-se chocado pela tragédia. “Em vez da alegria das festas de passagem de ano, fomos atingidos pela tristeza pela perda de vidas inocentes”, afirmou numa publicação na rede social X.

Montenegro, um estado vizinho da Servia, tem cerca de 620 mil habitantes e é conhecido por uma cultura de uso de armas que muitas pessoas guardam em casa. O tiroteio desta quarta-feira foi o segundo incidente com armas de fogo nos últimos três anos em Cetinge, a primeira capital do país. Em agosto de 2022, um ataque com armas matou dez pessoas antes do autor ter sido detido e morto por uma pessoa que passava na rua.

O suspeito do tiroteio desta quarta-feira era conhecido por um comportamento errático e já tinha sido detido por posse ilegal de armas. De acordo com relatos de testemunhas, o homem foi a casa buscar uma arma e regressou ao bar onde abriu fogo, matando várias pessoas e ferindo outras. Deslocou-se então para outro bar onde matou os filhos do proprietário e uma mulher.