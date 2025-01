A polícia de West Midlands resolveu um dos casos de pessoas desaparecidas mais antigos do Reino Unido: Sheila Fox — que havia desaparecido aos 16 anos em Coventry no ano de 1972 — foi encontrada viva, a habitar numa outra região do país.

A resolução do caso ocorreu após, no passado domingo, as autoridades terem divulgado uma imagem granulada da mulher no seu website e redes sociais (publicações entretanto apagadas), datada de pouco antes do seu desaparecimento.

“Os polícias investigadores encontraram uma única foto de Sheila na época do seu desaparecimento e publicaram-na no nosso website e redes sociais. Horas depois, membros do público entraram em contacto com informação crucial e, na passada quarta-feira, os agentes policiais confirmaram que Fox está a são e salvo“, anunciou a detetive sargenta Jenna Shaw, porta-voz da polícia de West Midlands.

A mulher tem agora 68 anos e já foi contactada pela polícia. No entanto, detalhes quanto às circunstâncias do seu desaparecimento e à sua vida nos últimos 52 anos foram mantidos privados.

Sheila Fox tinha sido vista pela última vez em 1972 numa visita a um shopping no centro da cidade e era esperado que voltasse a casa no final da tarde. No entanto, tal nunca ocorreu.

Na época do desaparecimento, a polícia regional disse que Sheila Fox morava com os pais e especulava ainda que poderia estar num relacionamento com um homem mais velho, mas não foram encontradas provas suficientes para confirmar essa teoria.

A polícia de West Midlands sempre afirmou estar com “mente aberta” quanto ao seu paradeiro, mantendo-se sempre esperançosa que a mulher tivesse desaparecido, mudado de nome e começado uma nova vida num outro local.

O caso havia sido reaberto algumas vezes ao longo dos últimos 52 anos, não havendo grande sucesso até esta última reinvestigação, que deu início em dezembro de 2023.

A polícia acredita que os pais da mulher recentemente reencontrada já se encontrem mortos.

“Todas as pessoas desaparecidas têm uma história, e os seus familiares e amigos merecem saber o que lhes aconteceu e, esperemos nós, se reconciliem com eles”, adicionou a detetive.

A polícia acrescentou ainda que avanços tecnológicos na ciência forense permitiram à equipa seguir pistas de casos antigos que seriam impossíveis de ter em conta quando deram início.

Segundo estatísticas do website MissingPeople, mais de 170 mil pessoas desaparecem por ano no Reino Unido: cerca de uma em cada 90 segundos — 70 mil delas crianças. Apesar de a maioria dos casos de pessoas desaparecidas serem rapidamente resolvidos, há casos que ficam décadas sem serem solucionados.