O avançado uruguaio Mathias Acuña foi encontrado morto no quarto de hotel em Ambato, cidade da região centro do Equador. O jogador de 32 anos tinha iniciado a pré-temporada no Mushuc Runa.

O relatório médico preliminar aponta para suicídio, segundo dá conta o clube no Facebook. “De acordo com o relatório médico preliminar decorrente de um exame ao corpo do jogados Mathias Acuña, é presumivelmente um caso de suicídio”, indica o clube.

Tendo iniciado carreira no El Tanque Sisley, de Montevidéu, passou por diversos clubes uruguaios e estava nesta temporada no Mushuc Runa, do Equador, depois de ter passado também pela Grécia.

O jogador estava a ser investigado depois de acusações da ex-companheira de violência doméstica, tendo, segundo a imprensa internacional, ficado com pulseira eletrónica como medida cautelar. O jogador negava as acusações.

Manuel Ugarte, jogador do Manchester United que esteve no Sporting, já comentou o acontecimento: “Que tristeza, nem se acredita. Espero que encontres paz, onde quer que estejas”, escreveu no Instagram.