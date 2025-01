Em atualização

Ângelo Rodrigues encontra-se internado no hospital de São José, em Lisboa, devido a uma pneumonia por aspiração, uma infeção respiratória grave, está avançar a SIC Notícias, citando o site Fama Show, que falou com uma fonte próxima do ator. A mesma fonte revelou que o ator de 37 anos está em coma, mas estável e que não corre risco de vida.

Em 2019, o ator esteve hospitalizado dois meses. Foi operado três vezes depois de uma infeção grave, alegadamente decorrente de injeções de testosterona, tendo passado por um coma induzido por determinação dos médicos que o acompanharam. Na altura fez hemodiálise, por alegada falência dos rins, e sofreu pelo menos uma paragem cardíaca, revertida pela equipa médica.

Em setembro do mesmo ano deixou de estar em perigo de vida, como confirmado pela agência que representa o ator em comunicado à imprensa. Foi submetido a uma quarta operação e fez tratamentos numa câmara hiperbárica do Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica do Hospital das Forças Armadas. Recebeu alta no mês seguinte.

[Já saiu o quinto episódio de “A Caça ao Estripador de Lisboa”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto episódio]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estive quase de perder a vida para poder vivê-la uma segunda vez, agora com outro olhar”, afirmou o ator à revista Caras, em 2023. Nos anos após os problemas graves de saúde, Ângelo Rodrigues passou grande parte do tempo a viajar pelo mundo. Continuou a participar em produções televisivas nacionais e, em 2023, fez parte do elenco principal da série brasileira “Olhar Indiscreto”, da Netflix.

O tipo de pneumonia que provocou a hospitalização do ator deriva da aspiração de substâncias, como alimentos ou líquidos, eventualmente contaminados, saliva ou até conteúdo gástrico regurgitado ou vómito, que entra na via aérea e chega aos pulmões, gerando uma inflamação do órgão e, em última instância, a infeção respiratória.