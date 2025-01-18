Foi um jogo praticamente de sentido único. Saiu quase tudo bem ao Sporting na visita a um Rio Ave que não perdia em casa há 15 meses, não fosse Miszta estar inspirado — fez 11 defesas — na baliza caseira. Ainda assim, foram precisos apenas três minutos para os leões chegaram ao golo inaugural, da autoria do infortunado Aderllan Santos. Depois, Hjulmand aumentou a vantagem de penálti e, a fechar as contas, Gyökeres saltou do banco para voltar a marcar como suplente utilizado, naquela que foi a primeira vitória fora de casa do campeão nacional na Primeira Liga depois da saída de Ruben Amorim (0-3).

E é precisamente por aí que passa a vitória de Vila do Conde, que marcou a primeira goleada sem sofrer golos de Rui Borges, dado que a última datava de outubro. Para além disso, o Sporting igualou o seu máximo registo de remates à baliza neste Campeonato (13) e superaram a marca de 50 golos ao cabo de 18 jornada, registo que não se vislumbrava há 51 anos. O jogo deste sábado ficou ainda marcado pela estreia de Rui Silva, naquele que foi o seu 300.º jogo na carreira.

“Acima de tudo a equipa queria ganhar. Não foi fácil e nós é que tornámos mais simples. Mostrámos alma, crença e uma ambição enorme. A equipa foi incrível do início ao fim. O Rio Ave teve um remate na segunda parte e de resto não fez mais nada durante o jogo. Controlámos sempre com muita qualidade e imensas oportunidades claras de golo. A malta esteve ligada do início ao fim. Foi um grande jogo e estou muito feliz por aquilo que a equipa deu. A equipa queria mandar no jogo, ter bola, ser intensa e agressiva. Fomos capazes. A equipa esteve ligada e comprometida”, analisou Rui Borges na flash-interview da SportTV.

????Há 51 anos que o ????Sporting não marcava 50 golos em 18 jornadas da ????????Liga Portuguesa. pic.twitter.com/RUZk1rRPq9 — Playmaker (@playmaker_PT) January 18, 2025

“Segunda volta? Espero que sejamos capazes de manter a mesma dinâmica, intensidade e a crença que tivemos aqui. Será um Campeonato difícil, com jornadas difíceis, mas não tenho dúvidas de que seremos muito felizes todos juntos. Debast? Se corresse mal iam chamar-me maluco. Tem uma qualidade e uma visão de jogo muito acima da média. É um miúdo novo que gosta de ouvir, aprender, estava capaz e queria dar uma resposta numa zona onde se calhar nunca jogou. Fez um grande jogo e saiu por cansaço. Foi enorme em termos estratégicos. O Inácio também entrou [na equipa] e fez um grande jogo. O importante é sentir que todo o grupo está ligado”, acrescentou.

“Tivemos uma semana dura, estivemos a trabalhar para conseguir a vitória num campo difícil e o mais importante é a conquista dos três pontos. Acreditamos sempre [na vitória]. Temos de trabalhar para conseguir sempre a vitória, que é o que o Sporting tem feito. Tenho de trabalhar para conseguir jogar. Os jogadores do Sporting têm qualidade. Temos de trabalhar sempre para conseguir a vitória [frente ao RB Leipzig]”, analisou, ainda, Geovany Quenda.