A Câmara Municipal de Ponta Delgada, nos Açores, assinala o 50.º aniversário da morte de Domingos Rebêlo com uma exposição que celebra a vida e a obra do pintor açoriano.

Para o presidente do município, Pedro Nascimento Cabral, “é uma honra e um dever” promover a exposição “A Figura Humana em Domingos Rebêlo (1891-1975)”, patente no Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada.

“Uma honra, porque dá a conhecer fases marcantes da vida do pintor. Um dever, porque com esta iniciativa torna acessível aos olhos de todos os cidadãos, locais e estrangeiros, um verdadeiro património humano e artístico que deve ser preservado, exaltado e divulgado”, afirmou o autarca, citado em comunicado de imprensa.

Professor e pintor, Domingos Rebêlo nasceu em Ponta Delgada, no dia 3 de dezembro de 1891, e morreu, em Lisboa, em 11 de janeiro de 1975.

Na inauguração da exposição, o autarca de Ponta Delgada destacou alguns dos marcos mais importantes da vida do pintor micaelense, autor do conhecido quadro “Os emigrantes“.

“Ao lembrar Domingos Maria Xavier Rêbelo, nesta data, que configura os 50 anos sobre a sua morte, tornamos, ainda mais relevante o seu percurso, o seu talento e a sua vida, chamando a atenção para um dos vultos da história contemporânea de Ponta Delgada, que se inscreve ao lado de nomes marcantes de âmbito nacional, como o de Antero de Quental e de Natália Correia”, apontou.

Segundo Pedro Nascimento Cabral, a exposição aborda “dois momentos distintos do percurso artístico de Domingos Rebêlo, dos Estudos do Nu, desenhados a carvão, em Paris, no início do século XX, aos Retratos, marcados por uma expressiva maturidade artística, onde o pintor agradece e imortaliza os rostos de mecenas, familiares, amigos e figuras do quotidiano da sua terra natal”.

“Com esta exposição atingimos vários objetivos de valorização da arte e, claro, de um dos seus mais recentes e talentosos protagonistas. Desta forma, contribuímos numa dimensão mais ampla, para o conhecimento da nossa realidade nos seus mais diversos domínios, desde o paisagístico ao retrato, desde os acontecimentos sociais aos religiosos, partilhando com quem teve e tem oportunidade de emanar o seu olhar sobre os quadros do Domingos Rebêlo, toda a nossa vivência e identidade”, salientou.

A exposição “A Figura Humana em Domingos Rebêlo (1891-1975)” está patente no Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada até 31 de maio, estando prevista a edição de um catálogo posteriormente.

Reúne obras de Carlos Manuel Arruda Falcão Afonso, Maria Beatriz Barbosa Andrade Albuquerque de Noronha da Costa, Maria da Graça Toste Rego, Maria Margarida Barbosa de Andrade Albuquerque de Athayde, Maria Violante Barbosa Andrade Albuquerque Rieff e Miguel Brandão do Amaral.

Tem ainda obras da Escola Secundária Antero de Quental, da Fábrica da Igreja Paroquial da Matriz de São Sebastião, da Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Clara, da Finançor e do Lar Luís Soares de Sousa.