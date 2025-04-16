A startup portuguesa Manie, que tem uma plataforma para ajudar os consumidores a “reduzir os custos das suas faturas de eletricidade e gás”, fechou uma ronda de investimento de um milhão de euros. Com o financiamento, a empresa, fundada por André Pedro, Francisco Val Ferreira, João Melo e José Sá, pretende chegar ao mercado espanhol ainda este ano.

Além de começar a expansão internacional, a Manie quer também reforçar a sua “estrutura interna” e contratar cinco trabalhadores em Espanha e 20 em Portugal até ao final do ano. “Para garantir um crescimento sustentável no mercado ibérico e a evolução tecnológica que pretende introduzir no setor, o capital será utilizado para fortalecer as equipas de produto e tecnologia, finanças, marketing e operações”, revelou a startup em comunicado.

Atualmente, a equipa da Manie em Portugal é composta por 14 pessoas, sendo que outras três se vão juntar já “nas próximas semanas”. “Ainda não temos ninguém em Espanha, mas vamos começar a procurar uma pessoa para nos ajudar a lançar esse mercado muito em breve. Iremos procurar alguém com um perfil de fundador, para trabalhar diretamente connosco, preparado para liderar equipas e trabalhar em várias áreas”, revela André Pedro, CEO da empresa, ao Observador.

Questionado sobre outros mercados, além do espanhol, onde a startup pretende entrar no futuro, o responsável afirma que vários estão a ser analisados, como o italiano, o francês, o norte-americano e o brasileiro, e “poderão fazer sentido no futuro”. “Para já, o nosso objetivo é ser o melhor e maior gestor de energia na Península Ibérica”, salienta.

A ronda, esta terça-feira anunciada, foi liderada pela Shilling e contou com a participação da Bynd e do fundo Heartfelt, que já tinha investido na empresa em 2024. Nessa altura, a Maine fechou o seu primeiro financiamento, no valor de 100 mil euros. A plataforma que desenvolveu, lançada há cerca de seis meses, conta com mais de 12 mil utilizadores, que “têm os seus contratos de energia a ser geridos de forma autónoma”. Na prática, a plataforma faz uma comparação dos preços praticados pelas fornecedoras de eletricidade e gás no mercado e trata da mudança de contrato sempre que existir uma oferta que seja considerada mais vantajosa para o consumidor.