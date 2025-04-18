Quando o Sporting empatou com o Sp. Braga em Alvalade, há mais de uma semana e por muito que Rui Borges o tenha desmentido na altura, pairou a ideia de que os leões poderiam ter perdido o bicampeonato ali mesmo. Dias depois, porém, o Benfica escorregou na Luz com o Arouca. E os leões perceberam que tinham perdido a única margem de erro que ainda poderiam ter.

Esta sexta-feira, em Alvalade e antes da conclusão da meia-final da Taça de Portugal contra o Rio Ave, o Sporting recebia o Moreirense — ou seja, recebia a última equipa com quem perdeu no Campeonato, já em dezembro, ainda com João Pereira ao leme. Os leões sabiam que estavam obrigados a ganhar para garantir que ficavam, pelo menos, em igualdade pontual com o Benfica na liderança no final da jornada e Rui Borges assegurava que, para alcançar o título, não precisava de um slogan como o “onde vai um, vão todos” que Ruben Amorim criou em 2020/21.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Moreirense, 3-1 30.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria) Sporting: Rui Silva, Eduardo Quaresma (Jeremiah St. Juste, 69′), Diomande, Gonçalo Inácio, Geovany Quenda (Pedro Gonçalves, 69′), Debast (Iván Fresneda, 84′), Hjulmand, Maxi Araújo (Matheus Reis, 84′), Trincão (Ricardo Esgaio, 84′), Gyökeres, Geny Catamo Suplentes não utilizados: Franco Israel, Biel, Eduardo Felicíssimo, Henrique Arreiol Treinador: Rui Borges Moreirense: Kewin, Sidnei Tavares (Rúben Ismael, 45′), Maracás, Marcelo, Dinis Pinto, Lawrence Ofori (Ivo Rodrigues, 45′), Godfried Frimpong (Jeremy Antonisse, 78′), Yan Maranhão (Luís Asué, 69′), Benny (Joel Jorquera, 65′), Alan, Cédric Teguia Suplentes não utilizados: Caio Secco, Michel, Leonardo Buta, Gilberto Batista Treinador: Cristiano Bacci Golos: Gyökeres (12′, 25′ e 52′), Cédric Teguia (56′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Diomande (3′), a Benny (50′), a Gyökeres (64′), a Yan Maranhão (66′), a Dinis Pinto (74′)

“Os adeptos têm falado por nós, têm acreditado tanto como nós. Não precisamos de um slogan para esta reta final, só precisamos de que eles acreditem tanto como nós. Que criem essa onda verde cada vez maior. As ondas vão ganhando metros e nós queremos isso, é sempre possível sermos melhores e maiores. É essa a nossa luta diária, é isso que queremos em relação aos adeptos. Que estejam ligados connosco exatamente da mesma forma”, atirou o treinador leonino, que teve resposta dos adeptos a partir da lotação esgotada de Alvalade e da enorme mancha de apoio que recebeu o autocarro da equipa no estádio.

Neste contexto, Rui Borges só fazia uma alteração face à equipa que venceu o Santa Clara nos Açores e trocava Fresneda por Geovany Quenda no corredor direito e mantendo Geny Catamo e Trincão no apoio a Gyökeres, com Pedro Gonçalves a ser ainda suplente e Conrad Harder a cumprir castigo. Do outro lado, num Moreirense que vinha de apenas uma vitória nos últimos três jogos, Cristiano Bacci apostava em Yan Maranhão como referência ofensiva, sendo que Guilherme Schettine estava suspenso.

⏱️ 40’ | Sporting 2 – 0 Moreirense ◉ O leão leva 94% de eficácia de passe (só 18 falhados em 279)#SCPMFC #LigaPortugal pic.twitter.com/d2uGKUXoyA — GoalPoint (@_Goalpoint) April 18, 2025

Não foi preciso esperar muito para perceber que o Sporting iria tentar dominar o jogo desde o apito inicial. Trincão rematou contra um adversário logo nos primeiros instantes (2′), Geny Catamo fez o mesmo logo depois (3′) e o jogador moçambicano teve outra ocasião em que atirou rasteiro para Kewin defender (7′). Adivinhava-se o golo dos leões desde o momento em que Fábio Veríssimo apitou pela primeira vez em Alvalade — e o marcador mexeu ainda antes de estar cumprido um quarto de hora.

Na sequência de um lance de insistência, depois de Kewin defender um remate de Hjulmand para a frente, Geny Catamo voltou a acertar num oponente e Gyökeres aproveitou a bola perdida para desviar para a baliza (12′). O Sporting manteve o pé no acelerador e foi acumulando remates que Kewin defendia ou saíam desenquadrados até Gyökeres, ainda antes da meia-hora, marcar novamente: Trincão conduziu uma transição rápida pelo meio, rematou contra um adversário e a bola sobrou para o avançado sueco, que encarou o oponente e atirou para bisar (25′).

Foi o 23.º jogo em que ????????Viktor Gyökeres marca 2+ golos num jogo em 96 partidas pelos leões. ????O avançado marcou mais do que um golo em 24% dos jogos realizados pelo Sporting. pic.twitter.com/zDMMjfxBNA — Playmaker (@playmaker_PT) April 18, 2025

Com dois golos de vantagem e o jogo completamente controlado, o Sporting não recuou e manteve o controlo de todas as ocorrências, mas diminuiu a intensidade. O Moreirense subiu ligeiramente as linhas, com Alan a aproveitar ainda para rematar ao lado naquela que foi a única aproximação da equipa à baliza de Rui Silva (39′), mas os leões nunca permitiram grandes aventuras e ficaram muito perto de aumentar ainda mais a vantagem já nos descontos, num pontapé de Debast que Kewin defendeu com dificuldade (45+1′).

Ao intervalo, o Sporting estava a vencer o Moreirense em Alvalade com muito conforto e sem qualquer oposição, já que a equipa de Cristiano Bacci mostrava-se totalmente incapaz de conter a largura leonina e causar dificuldades à mobilidade de Maxi Araújo, Geovany Quenda, Geny Catamo ou Trincão. Gyökeres, como referência ofensiva letal, fazia a diferença — mas era o grupo, como um todo, que deixava os três pontos à mão de semear.

⏱️ INTERVALO | Sporting 2 – 0 Moreirense ◉ Só dá leão, que marcou 2 (pelo suspeito do costume) e criou muito futebol de ataque

◉ #SCP já com 37 acções com bola na área cónega… contra 1#SCPMFC #LigaPortugal pic.twitter.com/sBYbHzeHLm — GoalPoint (@_Goalpoint) April 18, 2025

Cristiano Bacci mexeu logo ao intervalo, trocando Sidnei Tavares e Ofori por Rúben Ismael e Ivo Rodrigues, e o Moreirense fez o primeiro remate enquadrado logo nos instantes iniciais da segunda parte com um pontapé de Benny que Rui Silva encaixou (47′). Antes da hora de jogo, porém, o Sporting praticamente arrumou o assunto: de livre direto, de fora de área e descaído na esquerda, Gyökeres não deu qualquer hipótese, carimbou o hat-trick e aumentou a vantagem (52′).

O Moreirense reduziu logo depois, com Cédric Teguia a aparecer nas costas de Maxi Araújo a cabecear para bater Rui Silva na sequência de um cruzamento na esquerda (56′), e gozou de algum ímpeto para ficar muito perto do segundo golo, com um cabeceamento perigoso de Yan Maranhão (60′). Ciente de que não podia descansar demasiado, o Sporting colocou algum gelo na partida e recuperou o controlo das ocorrências, com Cristiano Bacci a mexer novamente para trocar Benny por Joel Jorquera.

????????Viktor Gyökeres fez o 6.º hat-trick nesta temporada pelo Sporting:

Farense [F]

Manchester City [C]

Vitória SC [F]

Moreirense [C]

Boavista [C]

Farense [C] pic.twitter.com/xybRWxmhg6 — Playmaker (@playmaker_PT) April 18, 2025

Rui Borges fez as primeiras substituições a 20 minutos do fim, lançando Pedro Gonçalves e St. Juste, e o jogo entrou numa fase algo incaracterística e mais pobre. O Sporting dominava, sem permitir muitas aventuras ao Moreirense, mas também já não tinha a capacidade ou o discernimento para voltar a criar oportunidades de golo ou situações de perigo. Kewin ainda evitou o golo de Trincão com uma boa defesa (82′), Matheus Reis, Ricardo Esgaio e Fresneda ainda entraram e já pouco mais aconteceu.

No fim, o Sporting venceu o Moreirense em Alvalade e garantiu que, pelo menos, vai continuar em igualdade pontual com o Benfica na liderança do Campeonato, ficando agora à espera do resultado dos encarnados no D. Afonso Henriques contra o V. Guimarães. Rui Borges explicou, na antevisão, que não precisava de qualquer slogan para ir atrás do bicampeonato — e de facto, quem tem Gyökeres como cabeça de lista, não precisa de qualquer slogan para ganhar eleições.