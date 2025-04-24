A assembleia-geral (AG) da Jerónimo Martins reconduz esta quinta-feira Pedro Soares dos Santos na presidência, elege seis novos nomes para a administração no triénio 2025-2027 e delibera o pagamento do dividendo de 0,59 euros por ação.

O acionista Francisco Manuel dos Santos propõe seis novos nomes para integrar o Conselho de Administração no triénio 2025-2027: Agnieszka Slomka-Golebiowska, António Domingues, Fabio Villegas, Francisco Sá Carneiro, João Vale de Almeida e Nigyar Makhmudova.

De saída do Conselho de Administração estão António Pedro de Carvalho Viana-Baptista, Francisco Manuel Seixas da Costa, Andrzej Szlezak, Artur Stefan Kirsten, Clara Christina Streit e Natalia Anna Olynec.

Além de Pedro Soares dos Santos, são reconduzidos Elizabeth Ann Bastoni, José Soares dos Santos (em representação da Sociedade Francisco Manuel dos Santos), María Ángela Holguín Cuéllar e Sérgio Tavares Rebelo.

Ao todo, o Conselho de Administração é composto por 11 membros.

Pedro Soares dos Santos é presidente do Conselho de Administração desde 18 de dezembro de 2013. A Sociedade Francisco Manuel dos Santos detém 56,14% do capital do grupo.

Com sete pontos na ordem de trabalhos, a assembleia-geral da Jerónimo Martins vai deliberar ainda o pagamento de um dividendo bruto de 0,59 euros por ação e eleger a administração para o triénio 2025-2027.

O lucro da Jerónimo Martins caiu 20,8% no ano passado, face a 2023, para 599 milhões de euros. Em igual período, as vendas subiram 9,3% para 33.464 milhões de euros. O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 2,9% para 2.232 milhões de euros.