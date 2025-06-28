Os Estados-membros do G7 anunciaram este sábado a intenção de isentar as multinacionais americanas do imposto mínimo global, sob a alegação de que elas já são tributadas nos Estados Unidos.

Um acordo foi alcançado devido às “mudanças recentemente propostas ao regime tributário internacional dos EUA” no projeto de lei do mega-orçamento do Presidente Donald Trump, ainda em discussão no Senado norte-americano, destacou este sábado o G7 em comunicado.

Em vez do imposto mínimo, as multinacionais americanas estariam sujeitas a um “sistema justaposto”, referem no documento, citado pela agência noticiosa francesas AFP.

Isso “facilitará novos progressos visando a estabilização do sistema tributário internacional” e “a preservação da soberania tributária de todos os países”, acrescenta o G7.

Quase 140 países concluíram um acordo sobre a tributação de multinacionais em 2021, negociado sob os auspícios da OCDE.

Este acordo, criticado por Donald Trump, inclui dois “pilares”, o segundo estabelecendo uma quota mínima global de 15%.

A decisão sobre isentar ou não as empresas americanas do pagamento desse imposto caberá à OCDE.

“Esperamos chegar rapidamente a uma solução que seja aceitável e implementável por todos”, enfatiza o G7 no comunicado.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, garantiu na passada quinta-feira que tal acordo, “que defende os interesses americanos”, seria concluído entre os países do G7.

Scott Bessent também pediu aos parlamentares norte-americanos que retirassem uma medida do “grande e belo projeto de lei” de Donald Trump que permitiria ao Governo impor impostos a empresas cujos proprietários não são americanos, bem como a investidores de países que impõem impostos considerados injustos a empresas americanas.

Essa cláusula, vista como uma medida retaliatória, levantou muitas preocupações, com muitos acreditando que impediria empresas estrangeiras de investir nos Estados Unidos.