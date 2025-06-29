Duas semanas depois de um Grande Prémio do Canadá em que os dois McLaren se anularam mutuamente e George Russell aproveitou para carimbar a primeira vitória da temporada, o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 voltava na Áustria com Lando Norris e Oscar Piastri a continuarem um duelo muito particular pela liderança da classificação geral.
O britânico começou por levar a melhor na qualificação, com uma prestação autoritária que nunca colocou propriamente a pole-position em causa. Charles Leclerc fez o segundo melhor tempo e Oscar Piastri foi apenas o terceiro mais rápido, seguidos de Lewis Hamilton e George Russell — a grande surpresa foi mesmo Liam Lawson, da RB, que ficou com a sexta posição da grelha de partida à frente de Max Verstappen, que arrancava apenas em sétimo.
Things have gone from bad to worse for Carlos ????
He won't start the race ❌#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/WgUWGWnbxj
— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
Antonelli ???? Verstappen: Here's the incident ????#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/hWuRLjZoxP
— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
“Estou muito feliz, foi um dia bom e tem sido um bom fim de semana até agora. Espero que assim continue. É uma temporada longa e estou a saborear este momento, até porque os meus episódios mais difíceis têm sido na qualificação. Conseguir esta volta, ter esta performance ao longo do fim de semana, foi muito agradável para mim. Estou entusiasmado. A corrida de amanhã é muito longa e estou feliz com o dia de hoje, mas quero provar a mim mesmo que consigo uma e outra vez. Espero que tenha sido apenas o início”, disse Lando Norris depois de alcançar a primeira pole-position desde o Mónaco, no final de maio.
Ora, este domingo e no Red Bull Ring, os incidentes começaram ainda antes do arranque: Carlos Sainz não conseguiu sair para a volta de formação e, já nas boxes, o Williams acabou mesmo por se incendiar, com o piloto espanhol a ficar de fora desde logo. No arranque propriamente dito, Max Verstappen e Kimi Antonelli envolveram-se num acidente e motivaram a entrada em ação do safety-car virtual, para além de também terem abandonado imediatamente. Na frente, Lando Norris segurou a liderança e era seguido de perto por Oscar Piastri, que entretanto já tinha ultrapassado Charles Leclerc.
What a mini-battle between Lando and Oscar ????????#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/MUiJyjuKuX
— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
LAP 44/70
Piastri is nibbling away at Norris' lead
He's around 3.5 seconds behind his team mate #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/VzsUW04a4X
— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
Lando Norris foi o primeiro dos McLaren a parar, com Oscar Piastri a acelerar para tentar cavar distância para o colega de equipa e o britânico a regressar à pista em quarto, também atrás de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O australiano foi à box pouco depois, voltando também atrás do colega de equipa, e os Ferrari assumiram à vez e temporariamente a liderança da corrida antes de eles próprios mudarem também de pneus, deixando Norris novamente no primeiro lugar.
A ideia de que Oscar Piastri queria aproximar-se de Lando Norris nunca deixou de ser uma realidade, com o britânico a evidenciar essa preocupação em várias perguntas que foi fazendo aos engenheiros via rádio. Ainda assim, e mesmo com ambos a realizarem a segunda paragem para calçar um novo jogo de pneus médios, já nada mudou: Norris venceu o Grande Prémio da Áustria, alcançando o terceiro triunfo da temporada, e Piastri ficou em segundo, com Charles Leclerc a encerrar o pódio seguido de Lewis Hamilton, George Russell e Liam Lawson.
LANDO NORRIS WINS THE AUSTRIAN GRAND PRIX!! ????????#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/L9o2GF4Dqq
— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
THE TOP 10 FINISHERS ????#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/gchYdCm78B
— Formula 1 (@F1) June 29, 2025