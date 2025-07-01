Cinco pessoas ficaram feridas esta terça-feira numa colisão entre dois veículos ligeiros que obrigou ao corte na Estrada Nacional 4 em Alcochete, distrito de Setúbal, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional da Península de Setúbal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o acidente ocorreu na EN4, no sentido Montijo-Pegões, junto à Academia do Sporting, e o alerta foi dado pelas 06h26.

A mesma fonte, que disse desconhecer o estado dos feridos, acrescentou que, pelas 07h50, estavam no local 27 elementos dos bombeiros de Alcochete, Montijo e Canha, apoiados por 12 viaturas, além da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A EN 4 liga Montijo, no distrito de Setúbal, a Elvas, no distrito de Portalegre.