A Polónia vai reintroduzir controlos temporários nas fronteiras com a Alemanha e a Lituânia a partir do próximo dia 7 de julho, anunciou o Governo.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, disse aos jornalistas que se trata de uma medida necessária com vista a reduzir “ao mínimo” os fluxos “de idas e vindas de migrantes” que não são controlados pelos serviços fronteiriços da Polónia.

A decisão surge depois de o novo chanceler alemão, Friedrich Merz, ter defendido políticas sobre emigração mais rigorosas, que já tinha anunciado durante a campanha eleitoral, em fevereiro.

Esta terça-feira, pouco antes de Tusk anunciar a medida, Merz tinha dito aos jornalistas em Berlim que o governo federal alemão estava em contacto com o Executivo polaco para manter o impacto dos controlos fronteiriços da Alemanha com a Polónia “o mais baixo possível”.

Após a tomada de posse, em maio, a Alemanha colocou mais polícias nas fronteiras e afirmou que alguns requerentes de asilo que tentassem entrar na maior economia da Europa seriam rejeitados.

Anteriormente, o governo alemão liderado pelos socialistas do SPD tinha prolongado por seis meses os controlos que impôs em todas as fronteiras, numa tentativa de reduzir o número de imigrantes que chegam à Alemanha.

A União Europeia tem uma zona de isenção de vistos, conhecida como Schengen, que permite aos cidadãos da maioria dos Estados viajar facilmente através das fronteiras para trabalho e lazer.

A Suíça também pertence a Schengen, embora não seja membro da União Europeia.

Os estados membros estão autorizados a reintroduzir temporariamente os controlos nas fronteiras em caso de ameaça grave, como a segurança interna.

Os controlos fronteiriços devem ser aplicados como último recurso, em situações excecionais, e devem ser limitados no tempo.

No passado, Tusk denunciou repetidamente as medidas fronteiriças temporárias da Alemanha como inaceitáveis.

Vários dos países vizinhos da Alemanha manifestaram recentemente “repúdio” pelos controlos fronteiriços impostos por Berlim, afirmando que prejudicam o trânsito transfronteiriço de passageiros diários e ameaçam as viagens sem visto, no espaço Schengen.