Um “apagão” elétrico na República Checa está a deixar partes de várias cidades, incluindo Praga e Liberec, sem luz, noticia a imprensa local, como a ČTK. Transportes públicos estão parados e pessoas ficaram presas em elevadores.
???????????? CZECH REPUBLIC HITS BLACKOUT – PRAGUE AND LIBEREC IN THE DARK
Power’s out across central and northern Czech regions – including Prague – with public transport grinding to a halt and people stuck in elevators.
Grid operator ČEPS is scrambling to find the cause while… pic.twitter.com/Kig5iYM9pa
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 4, 2025
Está a ser, segundo a imprensa, o maior “apagão” energético da história do país. O operador da rede elétrica, ČEPS, está a tentar ainda encontrar uma causa para o problema, ao mesmo tempo que se tenta retomar o fornecimento elétrico.
#Internacional | ????????????️Un gran apagón dejó sin electricidad a #Praga y otras ciudades de la República Checa
De acuerdo con medios locales, la falla afectó a ocho subestaciones del sistema de transmisión, cinco de las cuales ya están operativas‼️ pic.twitter.com/JnB5GcUueu
— Notitarde (@webnotitarde) July 4, 2025