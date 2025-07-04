Um “apagão” elétrico na República Checa está a deixar partes de várias cidades, incluindo Praga e Liberec, sem luz, noticia a imprensa local, como a ČTK. Transportes públicos estão parados e pessoas ficaram presas em elevadores.

Está a ser, segundo a imprensa, o maior “apagão” energético da história do país. O operador da rede elétrica, ČEPS, está a tentar ainda encontrar uma causa para o problema, ao mesmo tempo que se tenta retomar o fornecimento elétrico.