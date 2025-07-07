Sete distritos estão com avisos amarelo esta segunda-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Bragança, Évora, Guarda, Vila real, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão com aviso amarelo desde o início do dia desta segunda-feira e vão continuar até às 18h00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior e pequena subida da temperatura máxima.

O vento soprará fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora (km/h), soprando por vezes forte (até 40 km/h) no litoral oeste e nas terras altas.

Castelo Branco e Évora serão as cidades mais quentes, com máximas de 38 graus Celsius.