O tenista espanhol Carlos Alcaraz, segundo cabeça de série, assegurou esta terça-feira a presença nas meias-finais de Wimbledon, ao bater em três sets o britânico Cameron Norrie, prosseguindo na corrida ao tricampeonato.
Recente vencedor na terra batida de Roland Garros, Alcaraz, número dois mundial, foi claramente superior ao 61.º da hierarquia ATP, vencendo pelos parciais de 6-2, 6-3 e 6-3, em uma hora e 39 minutos.
Nas “meias” da prova londrina em relva, o espanhol, que ostenta ainda no seu currículo o Open dos Estados Unidos de 2022, vai defrontar o norte-americano Taylor Fritz, quinto jogador do mundo, que afastou o russo Karen Kachanov, 20.º do ranking, por 6-3, 6-4, 1-6 e 7-6 (7-4).