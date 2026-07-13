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Kate Middleton escolhe verde e encarnado (e ventoinha) para as finais de Wimbledon

Para a final feminina, no sábado, levou um modelo encarnado (e uma ventoinha). Já no domingo, acompanhada da família, optou pelo verde -- Sempre com o laço que carrega um significado especial.

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Kate acompanhou a final feminina do torneio de ténis num dia quente na capital britânica

AFP via Getty Images

Kate acompanhou a final feminina do torneio de ténis num dia quente na capital britânica

AFP via Getty Images

A presença da princesa de Gales no torneio de Wimbledon é quase sempre certa, mas a surpresa anual para o público é o que irá vestir na ocasião. Em 2025, usou branco e recebeu longos aplausos pela sua recuperação do tratamento de cancro. Um vestido roxo foi escolhido por Kate Middleton em 2024, quando fez a sua segunda aparição pública desde que revelou o diagnóstico da doença. E este ano, optou por vermelho e verde para as suas duas aparições, nas finais feminina e masculina do torneio de ténis.

Um vestido encarnado peplum com decote em “V” e cinto a marcar a cintura, do designer Roland Mouret, foi a sua escolha para acompanhar a partida que sagrou Linda Noskova vencedora. Usou também uma carteira bege da marca Tusting e sapatos nude do designer italiano Gianvito Rossi. O par de brincos de rubi e diamantes, a combinar com o vestido, foram feitos sob medida pelos joalheiros G. Collins & Sons, também criadores do colar usado no mesmo dia. O laço roxo e verde, que foi adicionado ao seu vestido, representa as cores do All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), do qual é madrinha — ocupando hoje a função que antes era da Rainha Isabel II.

O troféu à campeã checa Linda Nosková foi entregue por Kate, que publicou um vídeo na sua página do Instagram a descrever como “inesquecível” o evento realizado no sábado em Londres, na Inglaterra. “Duas performances extraordinárias. Parabéns, Linda Nosková, pelo notável torneiro de Wimbledon!”, escreveu na legenda. Naquele dia quente na capital britânica, a princesa acenou para o público, que a aplaudiu, e utilizou uma pequena ventoinha para se refrescar no camarote real, onde estava acompanhada pelo seu irmão mais novo, James Middleton e a sua esposa, Alizée Thevenet.

Já no passado domingo, Wimbledon foi a programação de família dos príncipes de Gales. Kate chegou à Royal Box acompanhada do marido, William, e dos dois filhos mais velhos, George e Charlotte, para a final masculina. Para a ocasião, escolheu um vestido midi verde Emilia Wickstead, que coordenou com o mesmo alfinete de laço que usou anteriormente.

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