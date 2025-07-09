Dois homens ficaram em prisão preventiva por agressão a um agente da PSP à paisana, num zona de diversão noturna em Setúbal, estando “fortemente indiciados” por crimes de ofensa à integridade física qualificada e furto, foi divulgado esta quarta-feira.

A PSP adianta que elementos da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Setúbal detiveram em flagrante delito, os dois suspeitos de estarem alegadamente envolvidos na agressão, na madrugada do passado domingo, ao agente policial, que a agência Lusa confirmou ser elemento da Unidade Especial de Polícia.

Segundo uma nota da PSP divulgada, o polícia, que se encontrava de folga, foi reconhecido por um grupo de pessoas como sendo elemento da PSP e “foi, então, violentamente agredido, assim como quem o acompanhava, tendo-lhe, inclusive, sido roubado o telemóvel”.

A intervenção policial permitiu, naquela mesma noite, a detenção de um dos agressores, o qual foi ouvido em primeiro interrogatório judicial por uma Juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Setúbal, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.

Na sequência da investigação criminal desenvolvida posteriormente pela PSP para identificação e localização dos restantes envolvidos, foi possível reunir elementos probatórios que sustentaram a detenção, fora de flagrante delito, de um segundo suspeito, assim como a recuperação do telemóvel que havia sido roubado ao polícia.

O segundo suspeito foi igualmente presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal, tendo-lhe sido aplicada também a medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva.

A Polícia de Segurança Pública prossegue com diligências investigatórias para identificar eventuais pessoas também envolvidas na agressão.