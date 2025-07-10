A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e os 39 anos, pela alegada prática do crime de tráfico de produtos estupefacientes, em Cabanelas, Vila Verde, anunciou esta quinta-feira aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que a investigação decorria desde 2024, tendo as diligências entretanto feitas permitido apurar que os suspeitos procediam à venda de produtos estupefacientes a consumidores dos concelhos de Barcelos, Vila Verde e Braga.

No decorrer das diligências, foram realizadas duas buscas domiciliárias em Cabanelas, no concelho de Vila Verde, que resultaram na apreensão de 250 doses de cocaína, 500 doses de haxixe e 132 doses de liamba.

A GNR apreendeu ainda 6.000 euros, seis equipamentos eletrónicos, material para corte e acondicionamento de produto estupefaciente, duas balanças de precisão e fertilizantes relacionados com o cultivo de plantas canábis.

Os suspeitos foram detidos e vão ser presentes no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, para aplicação de medidas de coação.