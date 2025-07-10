O incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa área de mato, pasto e montado no concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, foi dado como dominado às 18h09, três horas após ter começado, revelou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que os bombeiros estão agora a proceder a operações de rescaldo e consolidação em todo o perímetro do fogo.

Às 18h20, adiantou a mesma fonte, estavam envolvidos no combate ao fogo 124 operacionais, apoiados por 36 veículos e dois meios aéreos.

Este incêndio, para o qual foi dado o alerta às 15h10, deflagrou numa área de mato, pasto e montado, na Herdade Terra de Freira, na freguesia de São Cristóvão, concelho de Montemor-o-Novo.