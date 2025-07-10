Freamunde, no concelho de Paços de Ferreira, acolhe entre esta quinta e a próxima terça-feira as Sebastianas, festas da cidade, com vários concertos, marchas de carros alegóricos, bombos e fogo de artifício piromusical, adiantou hoje a organização.

Com 130 anos de existência, as Sebastianas têm como cabeças de cartaz os artistas Calema, Carminho, Bispo — que editou recentemente o álbum “Entre Nós” — Clemente, Danni Gato e Sam the Kid, revelou, em comunicado.

Além de música, na sexta-feira acontece a “Noite de Bombos”, uma arruada livre com mais de 1.500 foliões a tocar bombo, naquela que é uma tradição de mais de 20 anos e uma das “atrações mais fortes” das festas, referiu.

Já no domingo realiza-se a procissão em honra de São Sebastião, com 15 andores, que percorre cerca de dois quilómetros de ruas em Freamunde decoradas com um tapete de fitas coloridas, provenientes das sobras das indústrias de mobiliário da região.

O programa de festas contempla ainda a realização da 2.ª Marcha Alegórica com carros alegóricos, feitos nas oficinas por voluntários, e com a participação de bombos e escolas de samba e de circo e o habitual fogo de artifício piromusical.

Depois de no ano passado a temática das Sebastianas ter sido a “liberdade”, a edição deste ano quer homenagear a história, as raízes locais e a portugalidade sendo o tema escolhido as “tradições”.