Um incêndio agrícola que deflagrou este domingo no concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre, esteve a ser combatido por 105 operacionais apoiados por 24 veículos e sete meios aéreos, disse fonte da Proteção Civil. A Lusa avança que o incêndio foi dado como dominado às 18h19.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 16h35, deflagrou no Monte dos Tapadões. Segundo a mesma fonte, as chamas consumiram pasto e olival.

Às 17h50, referiu a fonte da Proteção Civil, estavam envolvidos no combate ao fogo 105 operacionais, apoiados por 24 veículos e sete meios aéreos.

Não houve registo de feridos nem de habitações afetadas.