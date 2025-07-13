O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu neste domingo aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre devido à previsão de tempo quente para esta semana. Também para a Madeira há alerta amarelo.

Os alertas estarão em vigor nestes oito distritos entre as 9h00 da próxima terça-feira e as 18h00 da próxima quarta-feira, de acordo com a informação divulgada pelo IPMA.

Para a próxima terça-feira, dia em que começa o aviso amarelo, estão previstas temperaturas superiores a 30 graus, de acordo com as previsões disponíveis no ‘site’. Em Beja, a temperatura máxima poderá chegar aos 39 graus, em Bragança e em Viseu aos 34 graus, em Évora aos 38 graus, na Guarda aos 31 graus, em Vila Real aos 35 graus, Castelo Branco aos 37 graus e, finalmente, Portalegre aos 36 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso amarelo para a costa sul e para as regiões montanhosas da ilha da Madeira, entre terça e quarta-feira, devido à previsão de tempo quente. Os avisos vigorarão entre as 09h00 de terça-feira e as 21h00 de quarta-feira, indicou o IPMA, justificando com a “persistência de valores elevados de temperatura máxima”.

De acordo com as previsões disponíveis no ‘site’ do instituto, as temperaturas máximas mais altas (28 graus) registar-se-ão no Pico do Areeiro e no Funchal.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica e quando é necessário “acompanhar a evolução das condições meteorológicas”.