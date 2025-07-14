Começou por ser uma notícia inesperada, pode acabar em caso de polícia. De acordo com o jornal Marca, o Ministério dos Direitos Sociais de Espanha pediu oficialmente ao Ministério Público que abra uma investigação à festa de aniversário de Lamine Yamal devido à suspeita de violação da Lei da Deficiência. Tudo porque, nas últimas horas, surgiram denúncias de que o jogador do Barcelona terá contratado anões para o evento.

Já esta segunda-feira, a Associação de Pessoas com Acondroplasia e outras Displasias Esqueléticas com Nanismo de Espanha tinha denunciado a presença de anões na festa de aniversário de Lamine Yamal, que completou 18 anos este domingo. Em comunicado, a organização condenou a atitude e anunciou “ações legais e sociais” para “salvaguardar a dignidade das pessoas com deficiência”, considerando que a festa não só violou a legislação vigente “como também os valores éticos fundamentais de uma sociedade que se pretende igualitária e respeitadora”.

???? El Gobierno pide investigar la fiesta de Lamine Yamal, por una posible denigración a personas con enanismo pic.twitter.com/wfJ1phkaf9 — MARCA (@marca) July 14, 2025

Na sequência da denúncia, o Ministério dos Direitos Sociais avançou então para um pedido de investigação, incluindo também o Provedor de Justiça e o Gabinete da Luta contra os Crimes de Ódio. Em Espanha, há três anos que a Lei da Deficiência proíbe espetáculos que denigram as pessoas com deficiência, sendo que não estão previstas quaisquer sanções — apesar de o governo espanhol pretender mudar a lei e regular o incumprimento como infração grave e com multas de 600 mil a um milhão de euros.

“Preocupam-nos as pessoas com dinheiro, com poder, que acreditam que são impunes. A lei é para todos, para os humildes e para os poderosos. Espero que o Ministério não fique de braços cruzados em relação a estes indícios e que se abram as investigações oportunas para que, em função das conclusões, se possa atuar. É um rapaz com muitos seguidores, um influenciador dos mais jovens, e organizar este tipo de festas pode ter um efeito ricochete na juventude”, defendeu Jesús Martín, diretor-geral da Confederação Espanhola de Pessoas com Deficiência Física e Orgânica, em declarações à EFE.

Lamine Yamal is living the dream alongside his idol Neymar in Brazil ????????✨ @neymarjr pic.twitter.com/rUFNiejNCY — OneFootball (@OneFootball) June 20, 2025

A festa de aniversário de Lamine Yamal decorreu na mansão Alcazar del Garraf, na Catalunha, e contou com cerca de 250 convidados: incluindo colegas de equipa como Robert Lewandowski, Gavi ou Alejandro Balde, figuras da cultura pop como Bad Gyal ou Morad e ainda o português João Félix, o piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc e o antigo jogador Gerard Piqué. Para além da polémica com a alegada presença de anões, a festa também está a fazer correr tinta em Espanha pela suposta presença paga de modelos e as respetivas exigências — entre 10 a 20 mil euros por “mulheres loiras com dimensões de peito muito específicas”.

Festa de aniversário à parte, a verdade é que as férias de verão do jogador do Barcelona foram um dos tópicos mais comentados das últimas semanas em Espanha. Lamine Yamal passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Sicília, Marbella, Ibiza e Shanghai em poucas semanas, com as festas na companhia de Neymar no Brasil, o colar de 500 mil euros que foi prenda do rapper dominicano El Alfa e uma suposta relação com uma mulher 12 anos mais velha a serem os momentos mais polémicos. Segundo o canal Telecinco, a mãe do internacional espanhol estará mesmo “aflita” com a vida social do filho, tendo chegado a pedir-lhe que repensasse os planos para a festa que agora está nas mãos do Ministério Público.