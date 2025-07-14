A xAI, empresa de Elon Musk, pediu desculpa pelas mensagens extremistas e abusivas publicadas pelo assistente de Inteligência Artificial (IA) Grok no início da semana passada.

“Pedimos desculpa pelo comportamento horrível que muitos poderão ter observado”, escreveu a empresa na sua conta oficial na rede social X, citada pela agência Europa Press.  Após uma atualização em 7 de julho, algumas das respostas do chatbot elogiaram Adolf Hitler, denunciaram “estereótipos anti-brancos” no X e a representação “desproporcionada” de judeus em Hollywood.

De acordo com os responsáveis pelo Grok, os comentários inapropriados relatados pelo assistente podem estar relacionados com novas instruções incorporadas no modelo, aquando da última atualização.

Segundo a agência de notícias, os programadores pediram ao interface para “ser franco” e não ter “medo de ofender as pessoas politicamente corretas”, ao mesmo tempo que pedem respostas geradas “como um humano”, de forma a encorajar o utilizador a continuar a conversa.

Estas instruções “levaram o Grok a ignorar os seus valores fundamentais em determinadas circunstâncias” e a produzir respostas “com opiniões pouco éticas e polémicas”.

Em alguns casos, o modelo de IA procurou “validar as orientações do utilizador, incluindo discurso de ódio”, admitiu a xAI, em vez de “responder de forma responsável ou recusar-se a responder a perguntas questionáveis”.

Para remediar os erros recentes do modelo, os engenheiros retiraram as novas instruções, pois dizem querer que “o Grok produza respostas úteis e honestas para os utilizadores”, afirmou a empresa.

Desde a sua criação em 2023, o Grok foi apresentado por Elon Musk como um assistente de IA menos politicamente correto do que os seus principais concorrentes, como o ChatGPT, tendo sido programado com menos restrições.