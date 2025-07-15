Dois turistas foram encontrados mortos no fundo de uma piscina, em Albufeira, avança o Correio da Manhã. As vítimas mortais eram de nacionalidade estrangeira e tinham 27 e 29 anos.
As autoridades foram alertadas às 4h00 desta terça-feira. Os membros dos Bombeiros de Albufeira e do INEM que foram acionados ainda realizaram manobras de reanimação, mas acabaram por declarar os óbitos no local.
Ainda que a análise preliminar ao caso não sugira que as mortes resultaram de um crime, a Polícia Judiciária foi acionada para investigar as circunstâncias das mortes.