O planeado era as notas de todas as provas oficiais serem partilhadas com as escolas esta segunda-feira, para depois serem afixadas e poderem ser consultadas por alunos e encarregados de educação já esta manhã. Tudo correu como planeado para os exames nacionais realizados pelos alunos do 11.º e 12.º ano, mas o mesmo não se verificou para as provas finais do 9.º ano. As escolas continuam à espera de que o Ministério da Educação disponibilize as classificações das provas digitais, no que será um atraso sem precedentes.

Em declarações ao Observador, o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), Manuel António Pereira, diz ter sido alertado pelo seu secretariado de exame para um “pequeno atraso”e mantém o compromisso de publicar as notas ainda esta terça-feira, mas continua “à espera” da comunicação do ministério liderado por Fernando Alexandre. “Não sei o que se está a passar, oficialmente ninguém nos informou”, continua o dirigente, referindo “não é normal que este atraso aconteça”.

Manuel António Pereira refere ainda que tem todos os professores destacados para receber as provas, como acontece nas escolas por todo o país, onde este mesmo problema se verifica. Não tendo uma resposta oficial do Ministério da Educação, o presidente da ANDE admite que a situação atual se poderá justificar com uma “falha no software”, uma vez que ambas as provas de Português e Matemática foram realizadas, pela primeira vez, em formato digital.

“É possível que [os resultados] cheguem ainda esta manhã, assim serão afixados durante a tarde”, acrescenta, mencionando que só considera realmente que se trata de um atraso significativo se não tiver a possibilidade de partilhar as notas das provas esta terça-feira.

Alunos têm até quarta-feira para se inscreverem na segunda fase. Provas finais são já esta sexta-feira

Cristina Mota, porta-voz da Missão Escola Pública, alerta para o “curto” prazo para a inscrição nas provas de segunda fase, que está marcada para esta terça e quarta-feira, com a prova de Português marcada para a sexta-feira e Matemática no início da próxima semana — e coloca também a hipótese de algumas provas não terem sido bem digitalizadas.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, sustenta esta preocupação referindo que durante esta manhã, pais e alunos têm ligado “de forma insistente” para as escolas para tentar saber quando é que as classificações serão afixadas. O representante dos diretores refere ainda que os professores também estão a ser afetados com esta situação, uma vez que foram convocados para conselhos de turma na segunda-feira, quando antecipavam ter acesso aos resultados das provas, que entretanto já foram adiados para esta manhã e, agora, ficaram para a tarde.

Questionado sobre as preocupações apresentadas pelas escolas, o Ministério da Educação nega atrasos e garante que as classificações serão divulgadas ainda esta terça-feira, conforme o prazo previsto.

Recorde-se que alguns agrupamentos de escolas deram nota de “problemas técnicos” durante a realização da prova de Matemática, que foi realizada pela primeira vez em formato digital. Em resposta, Fernando Alexandre referiu que foi “um problema circunscrito que não afetou os alunos de forma generalizada”, tendo ocorrido em “turmas onde a grande maioria não teve problema”. O ministro da Educação, quando foram registadas estas dificuldades com a plataforma de exames, garantiu que “nenhum aluno será prejudicado na sua avaliação por causa deste constrangimento”, acabando por receber várias críticas de associações de professores e diretores sobre o formato e execução da prova.