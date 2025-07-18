O chanceler alemão defendeu esta sexta-feira que a migração irregular tem de ser resolvida a nível europeu, pelo que as restrições que está a adotar são temporárias até que haja um controlo eficaz das fronteiras externas da União Europeia (UE).

“Só podemos resolver a migração irregular a longo prazo se for no conjunto da UE, e é por isso que também estamos a fazer campanha na Europa para que haja decisões conjuntas”, disse Friedrich Merz, numa conferência de imprensa em Berlim.

“O que estamos a fazer atualmente na Alemanha só funcionará durante um tempo limitado, sabemos disso (…), mas temos de o fazer enquanto não houver uma melhor proteção das fronteiras externas da Europa”, sublinhou.

Merz referiu ainda que a Alemanha está disposta a comprometer-se com a proteção das fronteiras externas do bloco europeu, o que, segundo defendeu, não pode ser deixado exclusivamente a cargo dos países afetados devido à sua localização geográfica.

“Não deixaremos a proteção das fronteiras exclusivamente nas mãos dos países diretamente afetados. É um problema de todos“, assegurou.

Questionado sobre o facto de a Polónia ter reforçado a proteção das fronteiras com a Alemanha e a Lituânia, o chanceler conservador garantiu ver isso com bons olhos, dado que existe migração irregular organizada para a UE a partir da Rússia e da Bielorrússia que tenta entrar sobretudo pela Polónia.

“Sabemos que há migração organizada da Rússia e da Bielorrússia para a Alemanha. É por isso que acolhemos com agrado o controlo das fronteiras por parte da Polónia“, reiterou.

O combate à migração irregular é uma das prioridades do Governo de Merz, que garantiu, no entanto, querer que a Alemanha se mantenha aberta à imigração.

“Queremos que a Alemanha continue a ser um país de imigrantes, mas não queremos sobrecarregar as capacidades dos municípios, das cidades e da nossa sociedade em geral. Foi por isso que iniciámos medidas corretivas, em prol de uma política migratória humanitária, mas ordenada”, explicou.

Entre as medidas adotadas contra a migração irregular, Merz destacou a limitação do reagrupamento familiar e o acelerar das deportações de pessoas cujos pedidos de asilo sejam rejeitados.

Para discutir estas medidas e outras, a Alemanha promove esta sexta-feira um encontro no estado da Baviera (sul) com alguns dos países da chamada “linha dura” da política migratória europeia, como França, Polónia, Áustria, Dinamarca e República Checa.

O encontro foi convocado pelo ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, e conta com a participação dos homólogos de várias capitais europeias e do comissário europeu para as Migrações, Magnus Brunner.