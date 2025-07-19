A Astronomer anunciou este sábado, 19 de julho, que Andy Byron demitiu-se, um dia depois da empresa ter revelado que havia aberto uma investigação interna ao caso extraconjugal entre o CEO e a diretora de recursos humanos. Num comunicado publicado no X, a tecnológica afirma que Byron apresentou a sua demissão ao conselho de administração, que aceitou o pedido.

A empresa afirma que vai dar início ao processo de recrutamento do próximo CEO, enquanto o co-fundador Pete DeJoy assume como interino. No comunicado, a Astronomer volta a destacar que está “comprometida com os valores e a cultura que nos guiou desde a fundação”, afirmando que “se espera que os nossos líderes sigam este padrão de conduta e responsabilidade”, e que recentemente “este padrão não foi atingido”.

“Enquanto a perceção da nossa companhia poderá ter mudado da noite para o dia, o nosso produto e trabalho pelos nossos clientes não mudou. Continuamos a fazer o que fazemos melhor: ajudar os nossos clientes com os seus dados mais difíceis e problemas de IA”, diz ainda o texto.

Na sexta-feira, 18 de julho, a Astronomer reagiu pela primeira vez ao caso extraconjugal, que se tornou público num concerto dos Coldplay na última quarta-feira. Na partilha, a empresa informa que o conselho de administração “iniciou uma investigação formal”, prometendo partilhar “detalhes” muito em breve. A tecnológica também desmente um comunicado que circulou um dia depois do vídeo da kisscam viralizar nas redes sociais. “Andy Byron não fez qualquer declaração e as notícias que afirmam o contrário são todas incorretas”, afirmou ainda a Astronomer, que negou ainda que mais algum trabalhador tenha estado no concerto, perante especulação de que a pessoa que pode ser vista à esquerda de Cabot no vídeo era uma funcionária da empresa.