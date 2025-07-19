A Astronomer anunciou este sábado, 19 de julho, que Andy Byron demitiu-se, um dia depois da empresa ter revelado que havia aberto uma investigação interna ao caso extraconjugal entre o CEO e a diretora de recursos humanos. Num comunicado publicado no X, a tecnológica afirma que Byron apresentou a sua demissão ao conselho de administração, que aceitou o pedido.

A empresa afirma que vai dar início ao processo de recrutamento do próximo CEO, enquanto o co-fundador Pete DeJoy assume como interino. No comunicado, a Astronomer volta a destacar que está “comprometida com os valores e a cultura que nos guiou desde a fundação”, afirmando que “se espera que os nossos líderes sigam este padrão de conduta e responsabilidade”, e que recentemente “este padrão não foi atingido”.

“Enquanto a perceção da nossa companhia poderá ter mudado da noite para o dia, o nosso produto e trabalho pelos nossos clientes não mudou. Continuamos a fazer o que fazemos melhor: ajudar os nossos clientes com os seus dados mais difíceis e problemas de IA”, diz ainda o texto.

As stated previously, Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability, and recently, that standard was not met.



Andy Byron has tendered his resignation, and… pic.twitter.com/aTTUhnnyVz — Astronomer (@astronomerio) July 19, 2025

Na sexta-feira, 18 de julho, a Astronomer reagiu pela primeira vez ao caso extraconjugal, que se tornou público num concerto dos Coldplay na última quarta-feira. Na partilha, a empresa informa que o conselho de administração “iniciou uma investigação formal”, prometendo partilhar “detalhes” muito em breve. A tecnológica também desmente um comunicado que circulou um dia depois do vídeo da kisscam viralizar nas redes sociais. “Andy Byron não fez qualquer declaração e as notícias que afirmam o contrário são todas incorretas”, afirmou ainda a Astronomer, que negou ainda que mais algum trabalhador tenha estado no concerto, perante especulação de que a pessoa que pode ser vista à esquerda de Cabot no vídeo era uma funcionária da empresa.