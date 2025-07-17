Foi durante um concerto dos Coldplay em Boston, nos EUA, que o CEO da tecnológica Astronomer, Andy Byron, revelou, sem essa intenção, que está num relacionamento extraconjugal com a diretora de recursos humanos daquela empresa. O casal foi apanhado pela kiss cam num polémico momento seguido pela reação de Chris Martin — a sugerir que estariam a ter um caso.
No vídeo partilhado nas redes sociais, Andy Byron surge abraçado a Kristin Cabot quando a câmara os foca. Assim que se apercebem que estão a ser filmados, rapidamente se afastam um do outro, com o CEO da Astronomer a baixar-se com a intenção de sair do plano e a diretora de recursos humanos a tapar a cara e a virar-se de costas.
Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3
— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025
É neste momento que o vocalista da banda britânica chama a atenção do público para aquele que se esperava ser um casal apaixonado. “Ou estão a ter um caso ou são muito tímidos”, brinca Chris Martin, acompanhado pela reação animada do público.
A verdade é que se trata mesmo a ter uma relação extraconjugal uma vez que Andy Byron é casado com Megan Kerrigan Byron, com quem tem dois filhos. Com o vídeo viral nas redes sociais, foram muito os utilizadores que saíram em defesa de Megan, mostrando-se solidários. No X, uma utilizadora revelou ainda que a mulher de Byron retirou o nome de casada do seu perfil do Facebook.
Andy Byron‘s wife has now dropped her married name on Facebook???????????????????????? and left comments open on her Facebook!
What a class act! Go Megan ????????
Get that divorce lawyer and get the money pic.twitter.com/sCVVXJhKwF
— Mrs. SpaceX ™️ (@anuibi) July 17, 2025