A empresa tecnológica norte-americana Astronomer abriu uma investigação interna ao caso extraconjugal do CEO Andy Byron e a responsável pelos recursos humanos Kristin Cabot que foi descoberto numa kiss cam em pleno concerto dos Coldplay, na cidade norte-americana de Boston.
As imagens foram amplamente partilhadas nas redes sociais, levando a Astronomer a reagir publicamente através de um comunicado no qual garante ser uma empresa “empenhada nos valores e na cultura que a guiou desde que foi fundada”, em 2018.
Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability.
The Board of Directors has initiated a formal investigation into this matter and we will have additional… pic.twitter.com/rfrAQ5bygy
— Astronomer (@astronomerio) July 18, 2025
“Espera-se que os nossos líderes deem o exemplo em termos de conduta e responsabilidade”, lê-se no comunicado, que conta que o conselho de administração da empresa “iniciou uma investigação formal” ao caso dos responsáveis apanhados num caso extraconjugal, prometendo partilhar “detalhes” muito em breve.
A empresa aproveitou ainda para negar um suposto comunicado feito por Byron e que circulou nas redes sociais esta sexta-feira.
“Andy Byron não fez qualquer declaração e as notícias que afirmam o contrário são todas incorretas”, afirmou ainda a Astronomer, que negou ainda que mais algum trabalhador tenha estado no concerto, perante especulação de que a pessoa que pode ser vista à esquerda de Cabot no vídeo era uma funcionária da empresa.
Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3
— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025