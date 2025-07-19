A empresa tecnológica norte-americana Astronomer abriu uma investigação interna ao caso extraconjugal do CEO Andy Byron e a responsável pelos recursos humanos Kristin Cabot que foi descoberto numa kiss cam em pleno concerto dos Coldplay, na cidade norte-americana de Boston.

As imagens foram amplamente partilhadas nas redes sociais, levando a Astronomer a reagir publicamente através de um comunicado no qual garante ser uma empresa “empenhada nos valores e na cultura que a guiou desde que foi fundada”, em 2018.

“Espera-se que os nossos líderes deem o exemplo em termos de conduta e responsabilidade”, lê-se no comunicado, que conta que o conselho de administração da empresa “iniciou uma investigação formal” ao caso dos responsáveis apanhados num caso extraconjugal, prometendo partilhar “detalhes” muito em breve.

A empresa aproveitou ainda para negar um suposto comunicado feito por Byron e que circulou nas redes sociais esta sexta-feira.

“Andy Byron não fez qualquer declaração e as notícias que afirmam o contrário são todas incorretas”, afirmou ainda a Astronomer, que negou ainda que mais algum trabalhador tenha estado no concerto, perante especulação de que a pessoa que pode ser vista à esquerda de Cabot no vídeo era uma funcionária da empresa.