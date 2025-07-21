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Em 2025, um apagão que deixou Portugal e Espanha sem eletricidade por cerca de 12 horas mostrou, de forma contundente, o quanto a energia é essencial para o funcionamento do nosso dia a dia e da sociedade como um todo. Por trás do simples ato de ligar uma luz ou abastecer um veículo existe um sistema complexo, que precisa de ser entendido e valorizado. Este episódio foi um alerta para a importância de estarmos preparados para os desafios que o futuro energético nos reserva.

Com base nessa necessidade, o projeto “Construir o Amanhã” foi desenvolvido para promover a literacia energética, tornando acessíveis os conceitos fundamentais do setor e as mudanças em curso, como a transição para fontes renováveis e a descarbonização. O objetivo é que cidadãos informados possam tomar decisões mais conscientes e contribuir para um futuro energético mais seguro e sustentável. Quer saber mais?

Descarregue gratuitamente o nosso ebook e descubra tudo o que precisa para estar informado nesta revolução energética.