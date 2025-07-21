Uma nova onda de calor está a atingir parte da região dos Balcãs desde esta segunda-feira devendo estender-se até terça-feira, com temperaturas que podem chegar a 42 graus na Macedónia do Norte, onde vários incêndios estão ativos.

Ao final da tarde desta segunda-feira, sete incêndios florestais ainda estavam ativos na Macedónia do Norte, de acordo com o centro de gestão de crises do país, que pediu aos moradores que “respeitem as medidas e diretrizes dadas pelas instituições competentes para um comportamento responsável em espaços abertos”.

Alguns desses incêndios estão a arder há vários dias, especialmente no parque natural de Ezerani, uma área protegida nas margens do lago Prespa. Um avião de combate a incêndios e bombeiros, além de guardas do parque, estão envolvidos no combate às chamas. Mas o país carece de bombeiros e equipamentos há anos.

Segundo a associação dos autarcas do país, haverá menos de 400 bombeiros no país, duas vezes menos do que o exigido pela lei. Quanto a veículos de combate a incêndios, estes têm em média 27 anos.

Um fogo também estava ativo na Croácia, no interior da cidade turística de Sibenik. Não havia casas em risco imediato, mas seis aviões, além de cerca de sessenta bombeiros, estavam no local a combater as chamas.

Na vizinha Sérvia, todo o país está em alerta vermelho de onda de calor, mas as temperaturas, que chegaram a 38 graus em várias cidades, incluindo a capital Belgrado, devem cair durante a noite.

A esta onda de calor, a segunda desde o início do verão, soma-se na Sérvia a uma seca bem estabelecida: com base nos dados meteorológicos oficiais dos especialistas da Klima101, uma ONG sérvia que monitora os impactos das mudanças climáticas, segundo os quais junho de 2025 foi o mês de junho mais seco registado até agora na Sérvia.

Na Bósnia, o norte e uma parte do centro do país também estavam em alerta vermelho, com temperaturas entre 36 e 40 graus esperadas na região de Banja Luka. Na Albânia, as temperaturas devem oscilar entre 37 e 41 graus na terça-feira, dependendo das cidades, e 5 focos de incêndio ainda estavam fora de controlo ao final da tarde desta segunda-feira.