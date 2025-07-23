Entrar no Centro de Saúde da Sobreda, em Almada, é enfrentar um bafo de calor. Profissionais de saúde e funcionários combatem diariamente, no verão, as temperaturas elevadas em gabinetes onde o ar condicionado está avariado há vários anos. Dos cerca de 18 gabinetes, apenas três ou quatro estão equipados com aparelhos operacionais. Autarquia diz que problema se sente em todo o concelho e lançou concurso para substituir equipamentos.

No Centro de Saúde da Sobreda, os funcionários procuram alternativas improvisadas para amenizar o desconforto ao longo das horas que lá passam. Na receção, a rotina faz-se ao lado de uma ventoinha. Na sala de espera, a solução de recurso é manter as janelas abertas para permitir alguma circulação de ar, reduzindo o impacto sobretudo para os utentes, que permanecem menos tempo no edifício.

Apesar do ambiente abafado, a maioria dos utentes não se sente incomodada. Como lá estão pontualmente e durante períodos curtos, acabam por suportar o calor. Já os profissionais de saúde e funcionários relatam desconforto em trabalhar. As queixas já duram há vários anos.

“Falta de manutenção” deixou equipamentos inutilizados

Contactada pelo Observador, a vice-presidente da Câmara Municipal de Almada diz que a autarquia só ficou com esta responsabilidade aquando da transferência de competências na área da saúde para os municípios, concretizada em janeiro de 2024.

“Só quando a transferência [de competências de gestão] se concretizou é que conseguimos ter com rigor o estado em que estavam alguns equipamentos. E os equipamentos de ar condicionado [AVAC’s] foram um caso desses, isto é, os equipamentos aparentemente estavam todos em boas condições. Mas a verdade é que a falta de manutenção que tinham tido durante muito tempo levava a que não funcionassem”, refere Maria Teolinda Silveira.

A autarca explica que todas as 14 unidades de saúde do município estão afetadas por problemas nos sistemas de ar condicionado.

De acordo com a Maria Teolinda Silveira, não se trata já de realizar manutenção, mas sim de substituir por completo os equipamentos AVAC, inutilizados pela falta de manutenção ao longo de anos.

Autarquia lançou concurso para substituição, mas não se compromete com prazos

A Câmara garante ter atualmente em curso um concurso público para a substituição integral dos aparelhos de ar condicionado, não só na Sobreda mas em todas as unidades do concelho afetadas. Maria Teolinda Silveira lembra que a contratação pública é um processo pesado e complexo e por isso não há uma previsão de quando o problema estará resolvido.

“O concurso, como sabe, se correr bem terá um fim razoavelmente curto. Se tiver uma reclamação, um protesto ou outra coisa qualquer é mais demorado. Portanto, agora, iniciamos esse caminho, está o concurso a ser lançado, há procedimentos relativamente a cada um dos centros nesse campo da climatização”, diz a vice-presidente da Câmara Municipal de Almada.