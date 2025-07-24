Um autocarro despistou-se e abalroou quatro carros, na tarde desta quinta-feira, em Penafiel. O acidente provocou sete feridos, avançou o Jornal de Notícias e confirmou ao Observador fonte oficial dos Bombeiros Voluntários da cidade.
De acordo com a mesma fonte, cinco das vítimas (o motorista do autocarro e os ocupantes dos carros) foram transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e duas foram assistidos no local.
Para o local foram destacados os Bombeiros de Penafiel, a GNR e o INEM de Vale do Sousa. Os trabalhos de limpeza da estrada estão, neste momento, a ser concluídos.
[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]