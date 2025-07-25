O incêndio que deflagrou esta sexta-feira ao início da tarde na União de Freguesias de Aveleda em pleno Parque Natural de Montesinho (PNM) no concelho de Bragança, foi dado como dominado, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

“O incêndio que deflagrou no PNM está dominado”, avançou o comandante de Emergência e Proteção Civil do comando sub-regional das Terras Trás-os-Montes, João Noel Afonso.

Segundo o operacional, o dispositivo vai manter-se no terreno para o rescaldo e vigilância do incêndio.

Este fogo chegou a ter duas frentes ativas que arderam com ” bastante intensidade ao longo da tarde”.

O alerta foi dado às 12h07, para um incêndio em zona de mato, nas proximidades da aldeia de Aveleda que faz parte do PNM.

No combate ao fogo, que deflagrou às 12h07, chegaram a estar ativos mais de 200 operacionais, nove meios aéreos, e máquinas de rasto

Às 20h06, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local estavam a combater o fogo 198 bombeiros, apoiados por quatro meios aéreos e 65 veículos.