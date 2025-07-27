O futebolista Bruma sofreu no sábado uma rotura completa do tendão de Aquiles esquerdo e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, anunciou este domingo o Benfica.
Numa nota divulgada no seu site, os encarnados confirmam que o jogador, que se lesionou no jogo frente aos turcos do Fenerbahçe, será “submetido a intervenção cirúrgica e iniciará o processo de recuperação” para debelar a “rotura completa do tendão de Aquiles esquerdo”.
No sábado, o extremo benfiquista foi substituído aos 77 minutos, no jogo de apresentação da equipa, frente ao Fenerbahçe, orientada pelo português José Mourinho, que terminou com a vitória por 3-2 e que valeu aos encarnados a conquista da 13.ª Eusébio Cup.