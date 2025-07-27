O português Diogo Ribeiro ficou em quarto lugar na final dos 50 metros mariposa nos Mundiais de natação em Singapura, em 2025. Apesar de ter fixado um novo recorde nacional na distância, com 22.77 segundos, ficou a 10 centésimos do pódio.

O anterior recorde, de 22.80, pertencia também ao nadador de 20 anos, que alcançou este tempo nos Mundais de Fukuoka 2023, quando conquistou a prata. Desta vez, as braçadas não chegaram para ser um dos medalhados.

A medalha de ouro foi conquistada pelo francês Maxime Grousset, com 22.48 segundos (que tornou-se no quarto nadador mais rápido de sempre em mariposa), e a de prata pelo suíço Noe Ponti, com 22.51. O italiano Thomas Ceccon, com 22.67, fechou o pódio à frente do conimbricense.

O campeão mundial da distância em Doha2024 e prata em Fukuoka2023 nadou no domingo em 22,83 segundos nas meias-finais, a três centésimos do ‘seu’ anterior recorde nacional, e foi batido, na sua semifinal, apenas pelo suíço Noe Ponti (22,72) e pelo britânico Benjamin Proud (22,74).

No cômputo geral das meias-finais, registou o quinto melhor tempo, 22,83, a três centésimos do recorde do mundo, tendo o francês Maxime Grousset registado 22,61, e apurou-se para a final, na manhã de segunda-feira, pelas 12:45 de Lisboa, de uma distância que se vai estrear no programa olímpico em Los Angeles2028.

Os 22,83 que o nadador de 20 anos, natural de Coimbra, conseguiu no domingo são superados, em Portugal, apenas pelos seus 22,80 com que arrecadou a prata nos Mundiais de Fukuoka2023, então no primeiro pódio de sempre do país em Campeonatos do Mundo — Portugal soma três, todos da sua autoria.

[Notícia atualizada às 15h40 com o resultado da prova]