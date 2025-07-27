Parecia ser o dia F. Com Rui Pedro Braz em viagens pela Europa para tentar fechar Franjo Ivanovic, jovem avançado croata do Union Saint-Gilloise que foi um dos destaques da última temporada (e que não esteve no jogo de abertura da Liga belga), e “controlar” a situação do ala argelino Anis Hadj-Moussa, do Feyenoord, o Benfica investia tudo para conseguir fechar a contratação de João Félix ao Chelsea, neste caso em conversas entre Rui Costa e o agente do avançado, Jorge Mendes. A certa altura deste sábado, pouco depois da hora de almoço, havia até a possibilidade de chegar a acordo a tempo de apresentar o jogador na Eusébio Cup, para criar um momento de apoteose no encontro na Luz. Não deu. Tudo mudou. E o destino será outro.

Quando a pasta parecia estagnada e à espera de mais reuniões e desenvolvimentos para fechar de vez o regresso do internacional português ao Benfica, o Al Nassr entrou na jogada e criou um volte-face que era muito difícil de antever – até porque, junto de círculos próximos, João Félix sempre disse que não estaria interessado em abraçar um projeto na Turquia ou na Arábia Saudita, ligas que foram demonstrando algum interesse nas últimas semanas. O avançado queria permanecer na Europa e via nos encarnados a melhor plataforma para fazer uma inversão numa carreira ziguezagueante desde que saiu do Atl. Madrid, tendo mesmo assumido isso em termos públicos. O que alterou essa ideia? Para já, fica como incógnita.

Jorge Jesus falou com o avançado na noite deste sábado, numa informação confirmada pelo Observador, e alguns órgãos internacionais apontam também para uma chamada do próprio Cristiano Ronaldo para o seu companheiro de Seleção no sentido de tentar mudar essa vontade de rumar apenas à Luz entre todas as possibilidades que existiam em cima da mesa. Terão sido esses os fatores decisivos para uma viragem total na novela, com os portugueses do Al Nassr a fazerem ver a aposta numa temporada que possa finalmente trazer títulos ao conjunto de Riade e, em paralelo, garantam que Félix estará num bom momento por altura do Mundial de 2026. Perante isso, o Benfica pouco ou nada podia fazer – perdera o seu último “trunfo”.

A proposta apresentada pelos sauditas colocou a formação da Luz atrás na corrida, tendo em conta que o Al Nassr colocou em cima da mesa uma proposta a rondar os 50 milhões de euros fixos. Ou seja, o Chelsea não só resolveria o problema de uma dos muitos excedentários no plantel como poderia reaver praticamente todo o dinheiro que tinha investido na contratação de Félix. Já o Benfica, na última proposta, colocara 25 milhões para a compra de 50% do passe e mais dez milhões fixos em tranches para ir garantindo mais percentagens dos direitos económicos. Não chegou no sábado, não vai chegar daqui para a frente.

A viragem no processo não deixou também de apanhar a estrutura do Benfica de surpresa. Ao longo das últimas semanas, todos foram falando com João Félix para mostrar a importância que tinha para o projeto da nova temporada e a possibilidade de relançar a carreira que podia encontrar pela frente. Mais: o próprio Bruno Lage, que apostou de forma definitiva no avançado em 2018/19 naquela que foi a temporada de “explosão” do avançado, previa montar a equipa tendo o internacional português integrado e a jogar na posição onde mais rende, atrás do avançado de referência. O facto de terem circulado nas redes sociais as imagens de camisolas com o 10 e o nome de João Félix nas costas foi desvalorizado na Luz mas ninguém conseguia antever que o jogador mudasse de opinião e abrisse as portas a uma equipa da Arábia Saudita.

“Voltar ao Benfica? Sim, sendo o Bruno Lage, sendo outro treinador. Claro que conhecer o mister, que foi importante para a minha carreira, ganha uns pontos na minha decisão. Claro que vejo com bons olhos voltar ao Benfica e é se calhar para onde estou mais inclinado. Sinto que preciso de estar em casa”, tinha referido João Félix à CMTV a 5 de julho, em declarações feitas depois de ter estado presente no funeral de Diogo Jota. Foi também a CMTV, na noite deste sábado, que avançou com esse volte-face tendo por base a própria decisão do jogador, que mudou a linha de pensamento e mostrou-se disponível para o Al Nassr.