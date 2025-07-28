Lula quer negociar tarifas com EUA e pede reflexão a Trump. Diplomacia brasileira está disposta a dialogar

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou esta segunda-feira que o Brasil quer sentar-se à mesa com os Estados Unidos para resolver o impasse das tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump e que entram em vigor na sexta-feira. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, encontra-se nos EUA, tendo já sinalizado a disposição de conversar com as autoridades norte-americanas sobre as taxas alfandegárias.

“Eu espero que o Presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz”, começou por dizer o chefe de Estado brasileiro, num evento no estado do Rio de Janeiro.

“Tem divergência? Sente numa mesa, coloque a divergência do lado e vamos tentar resolver e não de uma forma abrupta, individual, de tomar a decisão que vai taxar o Brasil em 50%”, declarou.

No mesmo discurso, Lula da Silva voltou a culpar a família do ex-Presidente Jair Bolsonaro pela imposição das tarifas.

“Isso é o filho do coisa e o coisa que está pedindo para fazer”, disse, referindo-se ao filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos EUA a fazer lobby a favor do pai, que está a acusado de tentativa de golpe de Estado e que agora está sob várias medidas de coação como o uso obrigatório de pulseira eletrónica.

“É uma falta de vergonha, falta de caráter, de patriotismo”, frisou Lula da Silva.

A diplomacia brasileira já disse à contraparte norte-americana que o ministro das Relações Exteriores, que chegou no domingo a Nova Iorque para participar na Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e para a Implementação da Solução de Dois Estados, vai estar no país até quarta-feira. “Nós sinalizámos ao governo que o ministro estaria disposto a conversar com autoridades sobre o tema das tarifas”, disse à Lusa fonte do Itamaraty.

Frisaram também a “disposição em dialogar e abrir espaço para negociação”, explicou a mesma fonte, avisando, contudo, que o ministro brasileiro só conversará com autoridades de “nível hierárquico adequado”.

Segundo a imprensa brasileira, os canais diplomáticos entre os dois países estão praticamente desligados, sendo que a única ligação com a Casa Branca é Eduardo Bolsonaro.

No dia 9 de julho, Trump publicou uma carta endereçada ao Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, nas suas redes sociais, anunciando a aplicação de tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos a partir de 1 de agosto.