1251,5kWh poupados 1251,5 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Lula quer negociar tarifas com EUA e pede reflexão a Trump. Diplomacia brasileira está disposta a dialogar

Este artigo tem mais de 1 ano

Presidente brasileiro disse que espera que o seu homólogo norte-americano "reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz".

i

Lula da Silva voltou a culpar a família do ex-Presidente Jair Bolsonaro pela imposição das tarifas

ADRE BORGES/EPA

Lula da Silva voltou a culpar a família do ex-Presidente Jair Bolsonaro pela imposição das tarifas

ADRE BORGES/EPA

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou esta segunda-feira que o Brasil quer sentar-se à mesa com os Estados Unidos para resolver o impasse das tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump e que entram em vigor na sexta-feira. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, encontra-se nos EUA, tendo já sinalizado a disposição de conversar com as autoridades norte-americanas sobre as taxas alfandegárias.

“Eu espero que o Presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz”, começou por dizer o chefe de Estado brasileiro, num evento no estado do Rio de Janeiro.

Tem divergência? Sente numa mesa, coloque a divergência do lado e vamos tentar resolver e não de uma forma abrupta, individual, de tomar a decisão que vai taxar o Brasil em 50%”, declarou.

No mesmo discurso, Lula da Silva voltou a culpar a família do ex-Presidente Jair Bolsonaro pela imposição das tarifas.

“Isso é o filho do coisa e o coisa que está pedindo para fazer”, disse, referindo-se ao filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos EUA a fazer lobby a favor do pai, que está a acusado de tentativa de golpe de Estado e que agora está sob várias medidas de coação como o uso obrigatório de pulseira eletrónica.

“É uma falta de vergonha, falta de caráter, de patriotismo”, frisou Lula da Silva.

A diplomacia brasileira já disse à contraparte norte-americana que o ministro das Relações Exteriores, que chegou no domingo a Nova Iorque para participar na Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e para a Implementação da Solução de Dois Estados, vai estar no país até quarta-feira. “Nós sinalizámos ao governo que o ministro estaria disposto a conversar com autoridades sobre o tema das tarifas”, disse à Lusa fonte do Itamaraty.

Frisaram também a “disposição em dialogar e abrir espaço para negociação”, explicou a mesma fonte, avisando, contudo, que o ministro brasileiro só conversará com autoridades de “nível hierárquico adequado”.

Segundo a imprensa brasileira, os canais diplomáticos entre os dois países estão praticamente desligados, sendo que a única ligação com a Casa Branca é Eduardo Bolsonaro.

No dia 9 de julho, Trump publicou uma carta endereçada ao Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, nas suas redes sociais, anunciando a aplicação de tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos a partir de 1 de agosto.

Segundo Trump, a medida representa uma consequência da “caça às bruxas” sofrida pelo ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado.

Na mesma ocasião, Lula da Silva referiu-se ainda a uma alegada intenção dos EUA, segundo a imprensa local, de reduzir as tarifas caso o Brasil aceite ceder parte das suas terras raras.

Lula disse que soube disso pela imprensa, mas que não pode aceitar entregar uma riqueza que pertence ao povo brasileiro.

“Eu fico sabendo que os EUA vão ajudar a Ucrânia, mas está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Que os EUA têm interesse nos minerais críticos do Brasil”, afirmou, questionando: “Por que eu vou deixar para outro pegar?”,

Lula disse ainda ter criado uma comissão para fazer um inventário das riquezas minerais do país, das quais apenas 30% são conhecidas.

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

Recomendamos

Taxas Alfandegárias

Canadá retalia com tarifas aplicadas às importações dos EUA 

Taxas Alfandegárias

Carney volta a mostrar os dentes a Trump

Taxas Alfandegárias

Trump impõe tarifas de 50% sobre automóveis e aço do Canadá

Taxas Alfandegárias

Manitoba: Trump é "pessoa má" em quem "não se pode confiar"

Populares
Conflito Israelo-palestiniano

Colonos israelitas ocupam casas de palestinianos em Jericó

Cinema

Callum Turner, o favorito a ser o novo 007

Liga dos Campeões

Eles nem precisam de Nadal para fazer game, set, match

Assembleia Da República

Jovens do Chega suspendem audição da ministra

Últimas
Sem Falta

Benfica x L.Poznan “Sem penálti sobre Durán”

Habitação e Urbanismo

PSD, PS e Chega saem de S. Bento na mesma: a passar culpas

Relatório de Jogo

Benfica x L.Poznan “Prestianni entrou e mudou o jogo”

Protestos

Porto. Acampada não sai para dar lugar a mercado de Natal

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.