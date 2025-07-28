Vinte anos depois, Anne Hathaway e Meryl Streep estão de regresso às ruas de Nova Iorque para as filmagens da tão aguardada sequela de “O Diabo Veste Prada”. Os primeiros visuais de Andrea Sachs e de Miranda Priestly, interpretadas pelas duas atrizes norte-americanas, respetivamente, já são conhecidos — e há quem use Prada.
As gravações já estão a decorrer e as primeiras imagens do set mostram aos fãs do filme de 2006 um vislumbre do guarda-roupa das personagens. A Miranda Priestly não faltaram os saltos vermelhos Jaquemus e os óculos de sol Jimmy Choo enquanto que Andrea Sachs — ou “Andy” — corre atarefada pelas ruas de Manhattan com uns sapatos Prada a acompanhar uma t-shirt de Phoebe Philo e carteira Coach. Entre as imagens podemos ainda ver a personagem principal a usar peças de marcas como Golden Goose, Gabriela Hearst, Chloé, Fendi, Shebobo Kate, Ralph Lauren, Valentino e Jean Paul Gaultier.
“O Diabo Veste Prada 2” conta também com alguns dos membros do elenco do primeiro filme, como é o caso de Emily Blunt, que regressa enquanto Emily Charlton, e Stanley Tucci, para voltar a interpretar Nigel. Entre as novas caras estão Pauline Chalamet, Helen J. Sheen, Lucy Liu, Kenneth Branagh e Simone Ashley, fotografada a usar um vestido Monse durante as filmagens do filme.
Baseado no bestseller de Lauren Weisberger, “O Diabo Veste Prada” estreou em outubro de 2006 e foi inspirado na experiência real da escritora enquanto assistente de Anna Wintour, a editora-chefe da Vogue, que deixa agora o cargo depois de quase 40 anos. A sequela tem data de estreia marcada para 1 de maio de 2026.