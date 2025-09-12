Previsto ser lançado no próximo dia 12 de novembro, o livro de memórias de Juan Carlos, intitulado de Reconciliación, da editora Planeta, está suspenso, mas não foi cancelado, avança o El Confidencial. Em causa estarão discrepâncias entre a Planeta e a autora, a jornalista francesa Laurence Debray, que a autora nega.

Ao El Confidencial, fontes próximas da editora garantem que o livro acabará por ser publicado, “possivelmente ainda em 2025”. Por sua vez, o 20minutos apurou que a obra chegará na primeira semana de dezembro.

De acordo com o jornal espanhol, a razão da discórdia está na estratégia de lançamento. Enquanto a editora Planeta quer uma apresentação ligada ao 50.º aniversário da proclamação de Juan Carlos, Laurence Debray defende um lançamento mais comercial no qual o seu papel como intermediária das conversas mantidas com o emérito tem mais protagonismo.

Com foco em “preservar o legado” do pai de Felipe VI, Reconciliación resulta das conversas mantidas nos últimos anos entre Juan Carlos e a jornalista Laurence Debray, e deverá manter-se arredada de episódios de carácter íntimo e não irá destapar eventuais segredos de Estado. O recheio expressa unicamente os sentimentos do protagonista em relação a alguns acontecimentos do foro pessoal, além de fornecer a sua versão sobre certos factos. Acima de tudo, Reconciliación reivindica a sua figura institucional, esforçando-se para que os feitos enquanto chefe de Estado não ofusquem os erros dos últimos tempos, ainda enquanto Rei.