A fadista portuguesa Mariza vai regressar a Macau para um concerto de Ano Novo, em 31 de dezembro, em conjunto com a orquestra da região semiautónoma chinesa.

De acordo com um comunicado do Instituto Cultural de Macau, divulgado na quinta-feira à noite, Mariza vai atuar no Centro Cultural, como parte do programa da Orquestra de Macau para a temporada 2025-26.

O programa refere que Mariza, descrita como uma “superestrela internacional do fado”, vai apresentar canções deste género musical, acompanhada por uma versão sinfónica da orquestra, conduzida pelo maestro local Tony Yeh Cheng-te.

Mariza esteve no território em novembro de 2024, para um concerto com a Orquestra Chinesa de Macau, no âmbito do último Festival Internacional de Música de Macau (FIMM).

O próximo FIMM conta, pela terceira edição consecutiva, com uma fadista, uma vez que Cuca Roseta vai atuar, também acompanhada pela Orquestra Chinesa de Macau, em 11 de outubro.

O FIMM voltou aos palcos em 2022, após um interregno de dois anos devido à pandemia, com um programa que incluía dois espetáculos com convidados estrangeiros, um dos quais do português António Zambujo, mas apenas através de atuações gravadas.

O regresso dos artistas estrangeiros aconteceu em 2023, depois do fim das restrições à entrada na região, num programa que incluiu um concerto de Gisela João.

A Orquestra Chinesa de Macau já tinha anterioamente realizado concertos com músicos portugueses, incluindo os fadistas (e irmãos) Camané e Hélder Moutinho, o guitarrista Custódio Castelo e o grupo Ala dos Namorados.

A Orquestra Chinesa de Macau foi fundada em 1987, ainda durante a administração portuguesa da cidade, enquanto a Orquestra de Macau foi oficialmente criada em 2001. Ambas as orquestras fazem, desde fevereiro de 2022, parte de uma sociedade de capitais públicos.