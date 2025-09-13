O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai marcar presença na cerimónia de abertura do Football Summit 2025, em 8 de outubro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, anunciaram, esta sexta-feira, os organizadores.

“A sessão inaugural contará igualmente com a presença de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, e Roberto Martínez, selecionador português, sublinhando a relevância institucional e internacional do evento”, lê-se no comunicado divulgado.

A seleção portuguesa também vai marcar presença na cerimónia, numa altura em que estará em estágio na Cidade do Futebol, a preparar os encontros frente à República da Irlanda e à Hungria, de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026.

No evento, que se realiza de 8 a 11 de outubro, estão já confirmadas, entre outras, a participação da diretora para o futebol da FIFA Jill Ellis, com trabalho no desenvolvimento do futebol feminino, e os selecionadores Roberto Martínez (masculino) e Francisco Neto (feminino), o ex-internacional Nani e o treinador Paulo Fonseca.

Madjer e Ricardinho, antigos melhores jogadores do mundo de futebol de praia e de futsal, respetivamente, a selecionadora feminina espanhola de futsal, Cláudia Pons, David Steinkuhl, um dos responsáveis pela comunicação do Borussia Dortmund, e o selecionador masculino de futsal do Brasil, Marquinhos Xavier, são outros dos presentes.

Também nos nomes confirmados estão Lola Romero, diretora do Atlético de Madrid feminino, Evert Verhagen, especialista sénior da UEFA em medicina e investigação antidoping, e José Maria Costa, vice-presidente da Northern Super League.

O Portugal Football Summit 2025, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vai decorrer de 8 a 11 de outubro na Cidade do Futebol, em Oeiras, reunindo protagonistas da indústria do futebol e algumas das mais destacadas personalidades do desporto mundial.