A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) entregou este sábado ao exército libanês armas do campo de refugiados de Ain el-Heloué, o maior do Líbano, pela primeira vez desde o início desta operação, anunciou um responsável.

Segundo Abdelhadi al-Assadi, camiões carregados com armas provenientes do campo de Ain el-Heloué, no sul do Líbano, tinham sido entregues ao exército libanês.

Veículos e soldados libaneses foram destacados para as imediações do campo, perto da cidade de Saida, onde os militares impediam qualquer pessoa de se aproximar, constatou um fotógrafo da AFP.

De acordo com o responsável da organização, também foram entregues armas pela OLP provenientes do campo de Baddawi, no norte do Líbano. Também nessa ocasião, foi a primeira vez que tal operação ocorreu nesse campo.

Durante uma visita a Beirute em maio, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, assinou um acordo com o presidente libanês, Joseph Aoun, prevendo a entrega às autoridades de todas as armas presentes nos campos palestinianos.

Fações da OLP presentes nos campos de refugiados palestinianos começaram, no dia 21 de agosto, a entregar armas ao exército libanês, no âmbito de um plano governamental para desarmar grupos não estatais.

A OLP já entregou armas dos campos de Mar Elias, Chatila e Bourj al-Barajneh, em Beirute, bem como dos campos de Rachidiyé, Bass e Bourj Chemali, no sul do Líbano.

A Fatah, de Mahmoud Abbas, é a componente mais importante da OLP. O Hamas islâmico e a Jihad Islâmica, aliados do Hezbollah libanês, não fazem parte da OLP e ainda não anunciaram a entrega de armas ao exército libanês.

Sob forte pressão americana, o governo libanês também encarregou o exército de elaborar um plano para desarmar o Hezbollah pró-iraniano.