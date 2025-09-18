Para o patrão da Meta, a empresa que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp, a ambição do metaverso ainda mexe — mesmo que uma boa parte da indústria tecnológica esteja agora mais virada para investimentos multimilionários em inteligência artificial (IA).

No Connect, o evento anual da Meta dedicado à tecnologia do metaverso, Zuckerberg apresentou óculos de IA, defendendo que estes gadgets são um caminho para concretizar a aposta no metaverso.

“Óculos, IA e realidade virtual. O nosso objetivo é ter óculos com excelente aspeto que entregam superinteligência com um sentido de presença usando hologramas realistas. Estas ideias combinam-se no metaverso”, explicou Mark Zuckerberg durante o keynote desta quarta-feira, já madrugada de quinta em Portugal.

Zuckerberg diz agora que “os óculos são o formato ideal para a superinteligência pessoal, porque permitem estar presente no momento ao mesmo tempo em que se tem acesso a todas as capacidades de IA que vos tornam mais inteligentes, ajudam a comunicar melhor, melhoram a memória, apuram os sentidos e mais”, continuou. “Este sentimento de presença é uma questão profunda e penso que a perdemos um pouco com os telefones e temos esta oportunidade de recuperá-la com os óculos”, disse o homem que criou a maior rede social do mundo.

Noutras ocasiões, a Meta apresentou óculos de realidade virtual, como o Meta Quest, em que o utilizador está a ver um mundo virtual à frente dos olhos, mas sem conseguir ver o que se está a passar no mundo real. Agora, com esta tendência de óculos de IA, a ideia é que sejam óculos de aspeto dito normal, mas com um pequeno ecrã incluído na lente, que vai apresentando informação. Ou seja, o utilizador tem sempre acesso ao que se está a passar no mundo real.

Estes óculos são feitos em parceria com a EssilorLuxottica, a dona da Ray-Ban. Zuckerberg sublinhou a forma como a IA vai estar ao serviço do utilizador. Disse inclusive que “a superinteligência é uma tecnologia que deve ser levada a sério” e que deve “dar às pessoas novas capacidades”.

A principal novidade da apresentação foram os Meta Ray-Ban Display, uns óculos de IA que podem ser usados em conjunto com um outro dispositivo: uma espécie de pulseira, chamada Meta Neural Band, que vai permitir controlar os gestos com os óculos. Os óculos são vendidos em conjunto com a Neural Band, que tem como objetivo “recolher os sinais criados pelos músculos (como movimentos subtis dos dedos) e traduzi-los em comandos para os óculos”, explicou a empresa. Por exemplo: se quiser responder a uma mensagem basta fazer um gesto. Quando quiser tirar uma fotografia, mas é preciso fazer algum zoom para melhor o enquadramento, também é possível fazer um gesto. Daqui a algum tempo, fica também a promessa de que a Band vai conseguir perceber quando está a fazer gestos de escrita — e poder transformá-los em mensagens.

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Estes Ray-Ban Display têm um display a cores e de alta resolução que vai apresentar informação, uma câmara, microfones e também colunas. Em relação às funcionalidades, podem assegurar traduções, seja de informação estática como de conversas em tempo real (estão equipados também com pequenos microfones). Também vai ser possível acionar uma espécie de legendas em tempo real durante a conversa com outra pessoa.

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Durante a apresentação destes novos óculos, algumas das demonstrações ao vivo não funcionaram. “A ironia disto tudo é que passamos anos a fazer tecnologia e o Wi-Fi do dia trama-nos”, disse Zuckerberg. A ligação ao Wi-Fi foi “culpada” várias vezes ao longo da apresentação.

Para já, estes óculos só vão estar disponíveis nos Estados Unidos, a partir de 30 de setembro, por 799 dólares. Em 2026 vão chegar a mais mercados, mas para já apenas no Canadá, França, Itália e Reino Unido.

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Além destes óculos, também foi revelada uma nova geração de óculos Meta Ray Ban, com o “dobro da bateria”, vídeo em 3K para captar imagens e vídeos e uma presença mais forte da Meta AI. Também foram apresentados uns óculos em parceria com a Oakley, os Meta Vanguard, mais virados para a prática desportiva.