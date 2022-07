Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não foi de um dia para o outro que alguns dos nomes mais relevantes do mundo da tecnologia começaram a falar sobre a mesma coisa, é certo, mas há para já uma aura de relativo consenso sobre a vontade de avançar no mesmo sentido: o do metaverso. Ainda que alguns utilizadores já consigam ter um “cheirinho” daquilo que poderá ser esta ideia de um mundo digital, onde a realidade virtual e a realidade aumentada prometem unir-se, a verdade é que muitos dos projetos para o metaverso estão ainda na sua infância. O potencial completo do metaverso poderá estar ainda mais longe, antecipam os estudos.

Enquanto esse dia não chega, alguns dos principais nomes do setor tecnológico estão a colocar muitas fichas nesta nova tendência, esperançosos de que poderá representar uma oportunidade de conquistar largos milhares de milhões de dólares. De acordo com um estudo recente da consultora McKinsey, o metaverso poderá vir a valer cinco biliões de dólares (trillion, na terminologia de numeração anglo-saxónica) até 2030 — ou seja, o equivalente à dimensão da economia do Japão, a terceira maior a nível mundial.

