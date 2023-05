Até há bem pouco tempo, a indústria tecnológica parecia encantada com a ideia de conseguir desenvolver novos mundos digitais. Entre anúncios de parcerias, aquisições e projetos ambiciosos, o metaverso estava nas bocas do mundo, ainda que muitos admitissem que era um objetivo a longo prazo e que acarretava uma elevada necessidade de investimento.

O conceito de metaverso não era novo, mas o facto de uma empresa como a dona do Facebook estar disposta a mudar de nome para refletir as suas ambições nesta área ajudou a chegar ao estatuto de tendência. Em outubro de 2021, o Facebook passou a chamar-se Meta e o metaverso tornou-se num dos principais planos de Zuckerberg. Mas não era a única a falar sobre o metaverso. Quando em janeiro de 2022 a Microsoft anunciou a intenção de comprar a Activision Blizzard, por 69 mil milhões de dólares, explicava pretender que a editora de jogos ajudasse no desenvolvimento dos blocos de construção do metaverso. Passado mais de um ano, o negócio foi passado a pente fino por vários reguladores, incluindo a Comissão Europeia, e não está ainda concluído.

Além de ter conquistado espaço na lista de prioridades das empresas, o metaverso transformou-se num dos principais tópicos em cimeiras tecnológicas, como a Web Summit, em Lisboa. Até que entrou em cena um serviço conversacional desenvolvido por uma startup de São Francisco, a OpenAI, chamado ChatGPT.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.